Bertelsmann et Saham projettent de créer un grand groupe de gestion de la relation client

Bertelsmann et Saham prévoient de combiner leurs activités de CRM à l ' échelle mondiale

Les partenaires posséderont chacun 50 pour cent de la nouvelle entreprise

Présence dans 25 pays ; position de leader sur les marchés en Europe , en Afrique et au Proche-Orient

Stratégie de croissance, investissements significatifs pour continuer l'expansion régionale et l'étoffement des services numériques pour les clients

Bertelsmann et Saham ont annoncé le début d'un partenariat à long terme et prévoient de combiner leurs activités de gestion de la relation client (CRM, Customer Relationship Management). La nouvelle entreprise emploierait 48 000 personnes dans 25 pays et générerait des revenus d'environ 1,2 milliard d'euros.

Thomas Rabe, président et CEO de Bertelsmann : « Nous entamons un nouveau chapitre pour les activités d'Arvato CRM. La nouvelle entreprise détiendrait une position de leader sur les marchés en Europe, en Afrique et au Proche-Orient, associée à une présence forte en Amérique et en Asie. Elle serait en capacité d'investir plusieurs centaines de millions d'euros au cours des années à venir, de continuer à étendre sa couverture régionale et de renforcer son potentiel et ses services numériques destinés à ses clients. »

« Nous avons une haute estime pour Saham et ses fondateurs, une famille d'entrepreneurs remarquables. Saham a été un excellent partenaire pour Bertelsmann depuis 2004 et possède une expérience avérée dans le domaine du CRM. »

Moulay Mhamed Elalamy, porte-parole du Groupe Saham : « Au fil des années, notre groupe a pris mesure de la vision et de la qualité des équipes managériales de Bertelsmann. Nous sommes enthousiastes de porter notre partenariat avec Bertelsmann encore plus loin. »

« Ensemble, nous nous engageons pleinement à investir dans une croissance à long terme, à étendre notre couverture régionale, à fournir des solutions numériques à nos clients et à créer encore plus l'emplois. La nouvelle entreprise bénéficiera d'une position avantageuse pour participer à la forte croissance des marchés du CRM dans le monde entier, et tout particulièrement pour les entreprises numériques, les fournisseurs de télécommunications et les institutions financières. »

La nouvelle entreprise emploierait 25 000 personnes dans 10 pays européens (France, Allemagne, Espagne, Portugal, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Géorgie, et Estonie). Elle compterait 14 000 employés dans la région MEA (Égypte, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Qatar et Arabie Saoudite) et 9 000 employés en Asie (Inde, Philippines, Malaisie) et en Amérique (Canada, États-Unis, Mexique, Pérou, Colombie). Son portefeuille clients inclurait des sociétés de premier ordre dans le monde entier, y compris les plus grandes entreprises technologiques.

Le nouveau président du conseil serait nommé par Saham. Le CEO, désigné par Bertelsmann, serait Thomas Mackenbrock. Après plusieurs années à travailler pour McKinsey, M. Mackenbrock a commencé sa carrière chez Bertelsmann en 2006 et a occupé plusieurs postes de cadre supérieur au sein de Bertelsmann. D'autres nominations devraient suivre en temps voulu.

La réalisation de la transaction nécessite des approbations réglementaires et un processus de consultation des instances représentatives du personnel, dans les pays où la règlementation le prévoit. La nouvelle entreprise devrait être opérationnelle d'ici janvier 2019.

À propos de Bertelsmann

Bertelsmann est un groupe de médias, de services et d'éducation qui intervient dans plus de 50 pays dans le monde. Elle englobe le conglomérat de média RTL Group, la maison d'édition Penguin Random House, le groupe de presse Gruner + Jahr, l'entreprise musicale BMG, le fournisseur de services Arvato, le Bertelsmann Printing Group, le Bertelsmann Education Group et Bertelsmann Investments. L'entreprise compte plus de 119 000 employés et a généré un chiffre d'affaires de 17,2 milliards d'euros au cours de l'exercice comptable 2017. Bertelsmann incarne l'esprit d'entreprise et la créativité.

À propos de Saham

Le groupe panafricain Saham opère dans des secteurs à forte valeur ajoutée, à savoir les services externalisés, l'éducation, l'immobilier et la santé. Il a également crée un groupe d'assurance leader en Afrique, estimé à une valeur de 2 milliards de dollars, qui a été récemment été cédé. Fondé en 1995, Saham a developpé des activités dans 27 pays d'Afrique et du Proche-Orient. Le chiffre d'affaires de Saham, qui emploie aujourd'hui plus de 16 000 personnes, s'élevait en 2017 à 1,4 milliard de dollars. Le pôle Services Externalisés du Groupe est présent dans sept pays avec plus de 14 000 employés. L'orientation client et l'excellence operationelle constituent l'ADN du Groupe.

