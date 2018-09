Cylus sélectionné pour le programme Cyber@STATIONF de Thales à Paris







PARIS, September 18, 2018 /PRNewswire/ --

Les entreprises travailleront ensemble sur l'innovation dans le domaine de la cybersécurité pour les compagnies ferroviaires

Cylus , le fournisseur spécialisé en solutions de cybersécurité pour l'industrie ferroviaire en évolution, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné pour participer au programme de cybersécurité de Thales à Paris, qui aura lieu sur le nouveau campus de 34 000 mètres carré, STATION F.

Thales a choisi onze candidats parmi une longue liste de postulants. Les candidats sélectionnés pourront participer à leur prestigieux programme de cybersécurité. Cylus travaillera avec la branche de transport terrestre de Thales, un leader mondial en technologie de signalement.

« L'équipe professionnelle et la technologie de Cylus nous ont impressionnés », a déclaré Jean-Yves Plu, Thales VP Digital Ecosystem, à la tête de la sélection des start-up rejoignant le programme à partir du 5 septembre. « Notre équipe a hâte de commencer à collaborer avec Cylus et de pouvoir utiliser leur technologie ainsi que leur expertise pour le bénéfice de nos clients dans le domaine du transport. »

Il est crucial d'assurer la résilience des infrastructures ferroviaires maintenant que le transport public compte de plus en plus sur les technologies en ligne, avec des milliards de passagers et des billions de dollars en jeu. Cylus équipe des trains de grande ligne et des métros en technologie révolutionnaire et efficace dans le but de protéger leurs systèmes cruciaux contre les cybermenaces spécifiques à l'industrie du rail.

« Cylus est enchanté de nouer des liens plus forts avec Thales afin d'explorer les synergies de produit et offres conjointes, et de pouvoir échanger nos connaissances spécialisées dans le domaine de la technologie ferroviaire et de la cybersécurité », explique Amir Levintal, PDG de Cylus. « Collaborer avec Thales et faire usage de leur base installée, leur empreinte internationale, et leur expertise technique, offre un scénario gagnant-gagnant pour les clients de l'industrie ferroviaire et pour nous deux compagnies. »

Inauguré il y a un an, STATION F est le plus grand campus de start-up du monde. Ce campus prévoit des bureaux pour 1000 start-up en plus de plusieurs géants de la technologie, comme Facebook et Microsoft.

À propos de Thales :

Tous les gens sur lesquels nous comptons pour faire tourner le monde, comptent sur Thales. Nos clients viennent nous consulter avec des projets ambitieux : rendre le monde meilleur, veiller sur notre sécurité. Grâce à une combinaison unique de diverses expertises, talents et cultures, nos architectes conçoivent et livrent des solutions technologiques de pointe. Des solutions pour rendre demain possible, dès aujourd'hui. Du plus profond des océans jusqu'au fin fond de l'espace et du cyberespace, nous aidons nos clients à agir plus intelligemment et plus rapidement, en maîtrisant les embûches et décisions critiques toujours croissantes. Avec ses 65 000 employés dans 56 pays, Thales a déclaré 15,8 milliards d'euros de ventes en 2017.

Contact presse

Constance Arnoux, Responsable de la presse en ligne

Constance.arnoux@thalesgroup.com

+33(0)6-44-12-16-35

À propos de Cylus :

Cylus est une entreprise pionnière dans la protection de systèmes ferroviaires et de métro contre le nombre croissant de cybermenaces. Fondée par des vétérans de l'unité d'élite d'intelligence technologique des forces de défense israéliennes, cette société fournit des solutions sous forme de logiciels innovatifs qui permettent aux compagnies ferroviaires de détecter les cybermenaces de leur réseau opérationnel (y compris les systèmes de signalisation et à bord) et d'éviter les attaques avant même que tout dommage ait pu être fait. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.cylus.com/

Cylus sera présent à InnoTrans 2018 du 18 au 21 septembre à Berlin au Hall 6.1, stand 102 et sera présent au Speaker's Corner le 21 septembre, Hall 15.2 à 11h30-12h30.

Contact presse

Maya Nix

maya@cylus.com

+972-54-7673543

