Hindawi Limited lance un système open source d'évaluation collégiale se basant sur le cadre PubSweet







Un système open source d'évaluation collégiale révolutionnaire

Hindawi Limited est ravie d'annoncer le lancement d'une nouvelle plateforme d'évaluation collégiale conçue en utilisant le cadre open source PubSweet de la Collaborative Knowledge Foundation (Coko).

Il s'agit du premier système open-source complet d'évaluation collégiale à provenir de la communauté Coko, un groupe d'entreprises ayant la même façon de penser, comprenant eLife, l'Institut européen de la bio-informatique et l'University of California Press, désireuses de travailler de manière collaborative vers l'avancée de l'ouverture dans les logiciels de communications académiques.

« Le projet xPub innove en tant que solution communautaire open source pour la communication académique », a déclaré Kristen Ratan, co-fondatrice de Coko. « Hindawi ouvre la voie avec ce lancement moins d'un an après le début de notre partenariat. »

Le système de Hindawi est lancé sur le journal d'accès libre Bioinorganic Chemistry and Applications. Le nouveau système emploiera un flux de travail éditorial traditionnel, dirigé par le nouveau rédacteur en chef, le Dr Francesco Paolo Fanizzi. En rassemblant les retours des rédacteurs, auteurs et évaluateurs, Hindawi prévoit d'étendre le système afin de desservir de multiples journaux employant plusieurs modèles éditoriaux.

En raison de la nature open source de la plateforme, les autres éditeurs, sociétés et institutions seront libres de réutiliser le logiciel et d'adapter le système à de nouveaux usages.

Andrew Smeall, directeur des produits et technologies chez Hindawi Limited, a commenté : « Nous sommes fiers de contribuer a rendre une part d'infrastructure ouverte à la communauté de la recherche. Nous nous réjouissons de continuer à étendre le système nous-mêmes et de voir comment les autres dans la communauté l'adapteront à leurs besoins. »

Hindawi a partagé des détails additionnels sur le système et la décision de soutenir l'open source dans un post sur le blog de l'entreprise.

À propos de Hindawi Limited

Hindawi Limited est l'un des éditeurs en accès libre les plus importants au monde, fournissant aux auteurs un portefeuille étendu de journaux dont chacun est fait pour correspondre aux communautés qu'il cible.

Motivés par la mission de faire progresser l'ouverture des recherches, nous travaillons avec d'autres éditeurs et institutions afin d'avancer vers un écosystème académique plus ouvert en soutenant le développement d'une infrastructure d'édition open source.

Pour tout complément d'information concernant Hindawi Limited, consultez le site hindawi.com. Pour en savoir plus sur ce nouveau système d'évaluation collégiale, envoyez-nous un e-mail à l'adresse technology@hindawi.com et retrouvez-nous sur Twitter.

À propos de la Collaborative Knowledge Foundation (Coko)

La Collaborative Knowledge Foundation (Coko) crée une infrastructure communautaire ouverte pour la communication sur la recherche qui favorise la collaboration, accroît la transparence et permet la production et la diffusion de connaissances à plus grande vitesse.

Coko est financée par la générosité de la Shuttleworth Foundation, la Gordon and Betty Moore Foundation, l'Andrew W. Mellon Foundation et l'Arnold Foundation. Coko fait équipe avec des éditeurs et des fournisseurs en communication de recherche de premier plan comme eLife, Hindawi, la University of California Press, Wormbase et EuropePMC.

Ce logiciel est un sujet de conversation. Entrez en contact avec Coko : Gitlab, Mattermost, Twitter, et contactez-nous à l'adresse info@coko.foundation.



