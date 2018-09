INLOCK signe un protocole d'entente avec un fournisseur institutionnel de prêts ; un partenariat avec un important fabricant de guichets automatiques de cybermonnaies de l'ECO afin de tester sa plateforme







Une plateforme de prêts en cybermonnaie ouvre une ICO pour jetons ILK le 15 septembre

INLOCK est une plateforme de prêts en cybermonnaies où des prêteurs agréés peuvent rivaliser pour remporter des emprunteurs cherchant à utiliser leurs cybermonnaies comme nantissements de prêts. Elle a fait part aujourd'hui de sa signature d'un protocole d'entente (PE) avec un prestataire institutionnel de prêts et a conclu un partenariat avec l'un des plus grands fabricants de guichets automatiques bancaires (GAB) de cybermonnaies pour les pays de la région d'Europe centrale et orientale (ECO) dans le but de tester son produit minimum viable (MVP). La Société a lancé l'offre initiale de pièces (ICO) pour son jeton ILK le 15 septembre, date anniversaire de la chute de la banque Lehman Brothers.

Le fabricant de GAB de cybermonnaies de la région ECO prévoit d'intégrer les services d'INLOCK dans tous ses appareils, ce qui permettra aux usagers de contracter des prêts directement pour recevoir des financements en espèces en quelques heures. Le fabricant de GAB de cybermonnaies agira en tant que prestataire de services de jumelage en faisant parvenir les clients à INLOCK.

« Avant que nous puissions commencer à parler de cybermonnaies atteignant une adoption de masse, il nous faut d'abord être en mesure de les dépenser, » a fait observer Csaba Csabai, PDG et fondateur d'INLOCK. « Les cybermonnaies représentent un actif si volatil que les gens souvent s'y accrochent dans l'attente de gains futurs au lieu de les dépenser. INLOCK comble ce vide et fournit aux consommateurs le meilleur des deux mondes. »

Le jeton ILK (ERC-20) constituera une partie intégrante de l'écosystème d'INLOCK où il servira de jeton utilitaire propre à couvrir les frais de la plateforme pour les clients lorsque ceux-ci contractent un emprunt en monnaies fiduciaires avec nantissement en cybermonnaies : toutes les activités contractuelles nécessiteront des jetons ILK. Comme les frais d'utilisation de la plateforme ne sont pas déduits des nantissements, les emprunteurs peuvent préserver la valeur totale de leurs cybermonnaies dès le remboursement des emprunts.

INLOCK permet aux détenteurs de cybermonnaies de gérer des problèmes de liquidité à court terme en contractant un prêt en monnaies fiduciaires et en utilisant leurs cybermonnaies existantes comme nantissement. Quand une demande de prêt est publiée, les prêteurs peuvent y répondre en offrant diverses échéances, avec des taux d'intérêt qui restent faibles en raison de la concurrence sur le marché entre prêteurs.

Après le succès de sa souscription de 2,5 millions de dollars en prévente privée plus tôt au cours de l'année, INLOCK a lancé son ICO le 15 septembre. Vous pouvez participer en visitant sa page d'accueil (en anglais).

À propos d ' INLOCLK

INLOCK est une plateforme reposant sur les chaînes de blocs et les contrats intelligents. Elle permet aux détenteurs de cybermonnaies de gérer des problèmes de liquidité à court terme en contractant un emprunt en monnaie fiduciaire et en utilisant leurs cybermonnaies existantes comme nantissement.

