Le point sur l'immigration et le marché du travail : la situation s'améliore, mais certains défis persistent

MONTRÉAL, le 18 sept. 2018 /CNW/ - À l'heure où l'immigration devient plus que jamais le sujet décisif de la présente campagne électorale et fait les manchettes au quotidien, l'Institut du Québec (IdQ) a décidé de produire une analyse qui regroupe les données économiques les plus à jour sur l'intégration et la rétention des immigrants au Québec. Dévoilé aujourd'hui, le rapport intitulé Mise à jour et clarification des données sur l'immigration et le marché du travail. La situation s'améliore, mais certains défis persistent a pour principal objectif de préciser certains concepts et de rendre l'information plus accessible.

En 2016, l'Institut du Québec a publié un rapport qui démontrait l'enjeu majeur de l'intégration des immigrants au Québec. « Deux ans plus tard, les données nous indiquent que la situation a changé, notamment en raison du resserrement généralisé du marché du travail, déclare Mia Homsy, directrice générale de l'IdQ. Nous estimions donc qu'une mise à jour s'imposait pour apporter plus de clarté au débat public. »

Voici donc les faits saillants de cette mise à jour :

En 2017, le Québec a accueilli 52 388 immigrants permanents dont 76 % se sont établis à Montréal et 42 % connaissent le français.

Après avoir oscillé entre 10 % et 13 % depuis 2007, le taux de chômage des immigrants âgés de 25 à 54 ans atteignait 8,7 % en 2017.

Entre janvier et août 2018, le taux de chômage des immigrants âgés de 25 à 54 ans a chuté de plus de 2 points de pourcentage, passant ainsi de 8,1 % à 6 %.

En 2017, le taux de chômage des immigrants très récents (moins de cinq ans) âgés de 25 à 54 ans s'élevait à 14,1 % au Québec alors qu'il atteignait 9,3 % en Ontario et 7,3 % en Colombie-Britannique.

et 7,3 % en Colombie-Britannique. Le taux d'emploi des immigrants âgés de 25 à 54 ans au Québec est en hausse depuis 2014 et a presque rattrapé celui observé en Ontario .

a presque rattrapé celui observé en . Le taux de rétention des immigrants, qui mesure le nombre d'immigrants encore au Québec plusieurs années après leur arrivée, s'établit désormais à 84,3 % cinq ans après leur arrivée et 81,8 % dix ans après leur arrivée. À ce chapitre, le Québec se classe derrière l' Ontario , la Colombie-Britannique et l' Alberta , mais devant les Maritimes, le Manitoba , Terre-Neuve-et- Labrador et la Saskatchewan .

, la Colombie-Britannique et l' , mais devant les Maritimes, le , Terre-Neuve-et- et la . L'écart entre le taux de rétention des immigrants du Québec et de l' Ontario après cinq ans s'est amoindri passant de 16 points de pourcentage en 2002 (cohorte 1997) à 6 points de pourcentage depuis 2007 (cohortes de 2002 et suivantes).

après cinq ans s'est amoindri passant de 16 points de pourcentage en 2002 (cohorte 1997) à 6 points de pourcentage depuis 2007 (cohortes de suivantes). Si le Québec (84,3 %) avait obtenu un taux de rétention après cinq ans semblable à celui de l' Ontario (90,7 %), cela aurait représenté environ 2 500 immigrants de plus qui seraient restés au Québec en 2015.

L'IdQ souhaite que ces informations puissent faciliter la compréhension des enjeux entourant l'admission, l'intégration et la rétention des immigrants.

