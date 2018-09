Les marques de cannabis récréatif CannTrust autorisées à la distribution au Canada







CannTrust décroche des conventions d'approvisionnement dans toutes les provinces de l'Atlantique

CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou la « Société » (TSX : TRST)), l'un des producteurs agréés les plus importants et l'une des marques de cannabis médical les plus réputées du Canada, est devenu un chef de file sur le marché du cannabis à des fins récréatives destiné aux consommateurs adultes. Aujourd'hui, CannTrust a annoncé des conventions d'approvisionnement avec la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve. Les trois marques récréatives de CannTrust - liiv, Synr.g et Xscape - seront désormais distribuées à l'échelle nationale. CannTrust a pour stratégie à long terme de devenir un leader du marché récréatif au Canada.

« Nous sommes ravis que toutes les provinces de l'Atlantique aient choisi CannTrust comme partenaire de confiance. Notre stratégie de portefeuille a été bien accueillie par les conseils provinciaux et a donné lieu à des autorisations de vente pour toutes nos marques. Cette tendance ne pourra que s'accentuer à mesure que les Canadiens découvriront nos produits de qualité dans l'ensemble du pays dès le mois d'octobre », a déclaré Brad Rogers, président de CannTrust.

À compter du 17 octobre, les Canadiens d'un océan à l'autre auront accès aux produits de cannabis standardisés et de qualité de CannTrust cultivés dans l'installation de récolte perpétuelle de Niagara, en Ontario, qui établit de nouvelles normes d'excellence et de rentabilité pour cette industrie. Les marques récréatives de CannTrust seront disponibles dans une large gamme de formats, y compris les fleurs séchées, les joints pré-roulés, l'huile et les gélules.

CannTrust investit dans l'innovation par l'intermédiaire d'une importante participation financière ainsi que d'avancées dans le domaine de la nanotechnologie qui permettront à la Société de produire des boissons infusées au cannabis, au goût neutre et à la transparence de l'eau. Cette technologie exclusive accélérera encore la domination de CannTrust de ce secteur émergent sur les marchés canadiens et mondiaux.

Cette semaine, CannTrust a annoncé son intention de conclure un partenariat exclusif avec le Breakthru Beverage Group, le plus important courtier en boissons alcoolisées au Canada spécialisé dans les marques de spiritueux, de vin et de bière haut de gamme. Breakthru établira une société de courtage de vente axée sur le cannabis pour représenter les produits de spécialité de CannTrust auprès des consommateurs adultes canadiens.

À propos de CannTrust

Depuis sa création en 2014, CannTrust est le chef de file du marché canadien pour la production de produits pharmaceutiques standardisés.

En tant que producteur agréé réglementé au niveau fédéral, CannTrust met ses plus de 40 années d'expérience dans la pharmacie et les soins de santé au service du secteur du cannabis médical.

CannTrust exploite actuellement près de 23 500 m2, rénovés au terme de la phase 1 du réaménagement des 42 000 m2 de son installation de récolte perpétuelle de Niagara. Les 18 500 m2 restants devraient être opérationnels au troisième trimestre, au terme de la phase de rénovation. Enfin, un projet d'expansion, un serre de 56 000 m2, est entièrement financé et a déjà débuté. Les produits du plus vaste portefeuille de l'industrie sont préparés et conditionnés dans un centre de fabrication d'excellence de 5 600 m2 situé à Vaughan, dans l'Ontario.

CannTrust investit dans la recherche et l'innovation et contribue au volume croissant de recherches fondées sur des données probantes concernant l'utilisation et l'efficacité du cannabis. Nos équipes de développement de produits, de concert avec Apotex Inc., notre partenaire pharmaceutique mondial exclusif, travaillent activement à l'innovation et à la mise au point de produits qui faciliteront l'usage de cannabis médical pour les patients. Nous soutenons la sensibilisation continue des patients au cannabis médical et disposons d'un programme de bienfaisance aidant les patients confrontés à des difficultés financières.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.canntrust.ca/.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières, qui reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses, les convictions internes actuelles et les points de vue de CannTrust concernant des événements futurs. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « s'attend à ce que », « probable », « peut », « sera », « devrait », « a l'intention de », « anticipe », « prévoit », « potentiel », « proposé », « estime » et autres termes similaires, y compris les formes négatives et variations grammaticales de celle-ci, ou par des déclarations indiquant que certaines conditions ou certains événements « pourraient », « devraient » ou « vont » se produire, ou encore par des débats concernant les stratégies.

Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses et les points de vue concernant des événements futurs que la direction juge raisonnables en l'état, notamment : la réalisation de la transaction avec Breakthru et son échéance, dont l'achat des actions ordinaires et l'usage des produits qui en seront tirés, mais aussi les relations commerciales entre Breakthru et CannTrust et les offres de produits à venir de CannTrust. Les déclarations prospectives incluent nécessairement des risques connus et inconnus, notamment, et sans y être restreintes, les risques associés à l'obtention de toutes les conditions de clôture de la transaction avec Breakthru ; à la conjoncture économique générale ; à des événements défavorables dans l'industrie ; à une perte de marchés ; à des évolutions législatives et réglementaires futures ; à l'incapacité d'obtenir un capital suffisant auprès de sources internes et externes et/ou à l'incapacité d'accéder à un capital suffisant à des conditions favorables ; au secteur canadien du cannabis en général ; à la capacité de CannTrust à mettre en oeuvre sa stratégie commerciale, à la concurrence, aux mauvaises récoltes ; ainsi qu'à d'autres risques.

Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est formulée et, à moins que la loi ne l'exige, CannTrust n'est pas tenu de mettre à jour ni de revoir ses déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. De nouveaux éléments peuvent faire surface de temps à autre et il est impossible pour CannTrust de prévoir l'ensemble de ces éléments. À la lecture de ces déclarations prospectives, les lecteurs sont priés de garder à l'esprit les facteurs de risques et autres mises en garde stipulés dans la Fiche d'information annuelle (« Annual Information Form », AIF) de CannTrust datée du 29 mars 2018 et déposée auprès des instances de régulations canadiennes compétentes disponible SEDAR à l'adresse http://www.sedar.com/. Les facteurs de risques et autres facteurs consignés dans l'AIF pourraient amener les événements ou résultats réels à différer sensiblement de ceux décrits dans les différentes déclarations prospectives.

La Bourse de Toronto (TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude du présent communiqué.

