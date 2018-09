Le Forum mondial de la pêche débat des perspectives de l'industrie







Le 2[e] Forum mondial de la pêche et salon des fruits de mer de Russie (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia), l'évènement national le plus important du secteur de la pêche, a eu lieu à Saint-Pétersbourg du 13 au 15 septembre 2018.

Plus de 3000 chefs d'entreprise, représentants de la pêche et représentants des gouvernements du Danemark, d'Allemagne, d'Islande, d'Italie, du Canada, de Chine, du Maroc, de Norvège, des îles Féroé, du Japon et d'ailleurs ont assisté au forum. Le ministre de l'Agriculture Dmitry Patrushev a lu un discours de bienvenue du président Vladimir Poutine.

Le vice-ministre de l'Agriculture et responsable de l'Agence fédérale pour la pêche Ilya Chestakov, les dirigeants des agences sectorielles des îles Féroé et du Maroc, des experts des Nations unies (FAO), des représentants de la Station biologique du Pacifique, du Conseil International pour l'Exploration de la Mer et de l'Ambassade du Danemark se sont exprimés lors de la session plénière « Activités de pêche au niveau mondial en 2050 : ressources, marchés, technologies ». Les participants ont débattu de la concurrence dans l'océan mondial, des réserves de bioressources aquatiques et des perspectives de l'aquaculture compte tenu de la croissance démographique sur la planète.

Des questions urgentes ont été débattues lors des tables rondes intitulées « Questions liées aux activités de pêche commerciale des stocks chevauchants », « Construction navale en 2050 : un aperçu de l'avenir », « Ressources », « Aquaculture : prévisions pour l'élevage et le développement en 2050 », « Marchés grand public mondiaux », « Le poisson russe : une stratégie de promotion des produits de la pêche russes sur le marché russe » et « Technologies de pêche : le problème de la perte alimentaire et du gaspillage alimentaire ».

Des accords importants ont été signés entre la Russie et la Guinée, l'Agence fédérale russe pour la pêche et l'Autorité des ressources aquatiques du Panama, et FOR Group et Lenta.

L'exposition a présenté des entreprises de pêche, de transformation, de commerce et de construction navale, des fabricants d'équipement, des organismes gouvernementaux et des associations commerciales. Les visiteurs ont dégusté des produits, participé à une visite vidéo d'entreprises russes de premier plan, découvert un tunnel interactif et assisté à une présentation en 3D, intitulée « 120 ans d'industrie de la pêche en Russie ».

L'exposition comprenait des stands communs des régions d'Arkhangelsk, d'Astrakhan et de Kaliningrad, de Carélie et du Tatarstan, du bassin de pêche d'Azov et de la mer Noire, ainsi que des stands nationaux de Norvège, d'Islande, du Maroc et d'Argentine. Ses 13 000 mètres carrés ont accueilli 180 entreprises, dont 122 entreprises russes. Russian Fish, le premier fast-food de poissons de Russie, était en service dans la zone de l'exposition.

La construction d'un bateau de pêche de 30 tonnes/jour a commencé (Dmitry Patrushev, Ilya Shestakov et Igor Orlov, gouverneur de la région d'Arkhangelsk, ont participé à la cérémonie). L'année internationale du saumon, fondée par des universitaires et des environnementalistes, a été inaugurée et les gagnants du concours russe « Le meilleur produit du poisson » ont été annoncés.

L'évènement était organisé par l'Agence fédérale pour la pêche et le forum était exploité par la Roscongress Foundation.

Vous trouverez le site officiel du Forum mondial de la pêche sur http://www.fishexpoforum.com

