La 5e Exposition internationale sur le voyage du Sichuan s'ouvre à Leshan, en Chine







LESHAN, Chine, 17 septembre 2018 /CNW/ - La 5e Exposition internationale sur le voyage du Sichuan a été lancée le 7 septembre à Leshan, une ville de la province chinoise du Sichuan. Yin Li, secrétaire adjoint du parti et gouverneur de la province du Sichuan, a pris part à la cérémonie d'ouverture et a inauguré l'exposition. Par ailleurs, plus de 3 000 chefs de l'industrie et invités provenant d'agences de voyages réparties dans 58 pays et régions étaient présents à la cérémonie d'ouverture, dont l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, l'Association du voyage de l'Asie-Pacifique (Pacific Asia Travel Association), le ministère de la Culture et du Tourisme du Népal, le Centre ASEAN-Chine (ASEAN-China Center) et l'Association du tourisme de la Chine (China Tourism Association).

Cet événement fait partie des trois principales expositions spécialisées menées sous l'égide du Comité provincial du parti du Sichuan (Sichuan Provincial Party Committee) et du gouvernement provincial du Sichuan (Sichuan Provincial Government), en plus d'être l'un des plus importants événements annuels de l'industrie du voyage dans la province du Sichuan. Leshan a auparavant accueilli avec succès les quatre premières éditions de l'exposition.

Cette ville, qui est le siège permanent de l'Exposition internationale sur le voyage du Sichuan, mettra en oeuvre un plan de développement établi par le Comité provincial du parti du Sichuan. En prenant des mesures concrètes s'appuyant sur une proposition déposée par Peng Qinghua, secrétaire du parti de la province du Sichuan, laquelle demande la revitalisation de la ville par l'entremise du tourisme et par le renforcement des industries existantes, la municipalité de Leshan entend porter son secteur touristique au niveau des normes internationales grâce à une combinaison d'actions consistant à reconstruire et à restructurer les espaces publics essentiels, à implanter une série d'ajustements structurels, à mettre à niveau la qualité des services et à assainir l'environnement, et ce, tout en intégrant la stratégie régionale de la province en matière de développement. Cette stratégie met l'accent sur un degré élevé de coopération entre les districts et les comtés qui forment les divisions administratives de la ville, et aussi sur la collaboration avec les agences de voyages de la Chine comme ceux de l'étranger. Leshan tirera pleinement parti de sa riche histoire, de son environnement écologique de bonne qualité et de ses solides assises industrielles pour élargir son secteur touristique dans le but d'intégrer ses points d'intérêt culturels à ses ressources en tourisme, d'accroître sa capacité en construisant des hôtels et d'autres installations qui servent les voyageurs, d'améliorer la qualité des services existants et de rassembler les actifs naturels et ceux créés par l'homme. Cette initiative donnera lieu à une destination de voyage attrayante aux yeux des divers groupes de touristes. Leshan se servira de l'Exposition internationale sur le voyage du Sichuan comme plate-forme d'importance pour promouvoir le développement de grande qualité de son secteur du tourisme et pour accélérer son expansion à titre de destination touristique de calibre international.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/745713/Sichuan_Travel_Exchange_expo.jpg

SOURCE Sichuan Provincial Tourism Development Committee

