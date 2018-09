MovieCoin annonce une prévente publique de jetons de sécurité et utilitaires







VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 septembre 2018 /CNW/ - MovieCoin, une société de technologie financière de prochaine génération qui révolutionne l'industrie du cinéma et du divertissement en exploitant la technologie de la chaîne de blocs et les actifs numériques, a annoncé le début aujourd'hui, le 17 septembre, de la prévente publique de ses jetons.

Avec un plafond absolu de 10 000 BTC, la prévente publique fait suite à la prévente privée effectuée par MovieCoin et qui, à la clôture, a atteint le seuil souple de 2 000 BTC fixé par la société.

MovieCoin acceptera les jetons Ethereum, Bitcoin et BKX pendant la prévente publique, l'engagement minimum étant fixé à 5 BTC ou équivalent. La société émettra simultanément deux types de jetons pendant la prévente : le jeton utilitaire Moviecoin (MOV) et le jeton de sécurité MovieCoin Smart Fund (MSF). Deux milliards de jetons utilitaires Moviecoin seront vendus au prix de 0,11 $ US par jeton, tandis que 250 millions de jetons de sécurité MovieCoin seront vendus au prix de 1 $ US par jeton. Les premiers acheteurs de jetons utilitaires Moviecoin recevront également des boni à hauteur de 25 %. La prévente publique prendra fin le 30 octobre à 00:00, heure du Pacifique.

Les jetons BKX sont émis par BANKEX, l'une des 20 principales sociétés mondiales de technologie financière qui développe le protocole de validation d'actifs (Proof-of-Asset) de MovieCoin. Comme variante des jetons utilitaires ERC-20 reliés à la chaîne de blocs d'Ethereum, les jetons BKX seront acceptés lors de la prévente publique avec une prime de 5% en plus.

Les participants à la prévente publique de MovieCoin doivent remplir le formulaire « Know Your Customer » (KYC ou, en français, « connaissez votre client »), un processus de vérification standard qui empêche l'utilisation de capitaux ou d'équivalents de jetons à des fins d'activités illicites telles que le blanchiment d'argent. Les personnes intéressées souhaitant y participer sont invitées à s'inscrire sur le site www.movie.io.

Suite à la clôture de la prévente publique de MovieCoin commencera, le 1er novembre, la vente publique de jetons de la société, sans contribution minimale requise. La vente publique des jetons prendra fin le 25 novembre.

À propos de MovieCoin

MovieCoin est une société de technologies financières de nouvelle génération qui s'appuie sur l'effet de levier que représentent la technologie à chaîne de blocs, les actifs numériques et les applications brevetées pour devenir la principale plateforme de règlement et de transaction de divertissement à l'endroit des entreprises et des consommateurs, ainsi que la cryptodevise standard de financement des films, de la télévision et d'autres médias.

La société exerce ses activités dans les domaines englobant la finance et la production de contenu, les services aux entreprises et aux consommateurs, le développement de technologies et l'octroi de licences. Dans l'exercice des activités de financement et de production de contenu, MovieCoin offre aux investisseurs cherchant une visibilité institutionnalisée au contenu haut de gamme la propriété programmatique des actifs de divertissement filmé, tandis que sa plateforme d'actifs numériques offre aux entreprises des solutions novatrices destinées à rationaliser leurs opérations et aux amateurs de divertissement des moyens uniques et plus engageants de profiter de l'expérience cinématographique.

La société a été fondée en 2017 par Christopher Woodrow, en partenariat avec BANKEX, et dispose de bureaux à Vancouver, en Colombie-Britannique, et à Santa Monica, en Californie.

À propos de BANKEX

BANKEX est l'une des 50 principales sociétés de technologies financières à mettre au point le protocole de validation d'actifs par lequel réunir les modules de produits banque en tant que service (BaaS) et une chaîne de blocs pour permettre la numérisation, la jetonisation et l'échange d'actifs devant assurer le développement complet d'un écosystème mondial tokenisé. Parmi les technologies de pointe de BANKEX, outre le protocole de validation d'actifs pour la jetonisation, figurent le protocole Plasma, BANKEX Scan, Smart Justice, Trust Service, Pay, Bounty Service et la Solid Floating Point Library.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur bankex.com ou suivez BANKEX sur Facebook et Telegram .

