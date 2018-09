Il est essentiel que les Premières Nations dirigent la mise en oeuvre, affirme le Chef national de l'APN à propos de l'investissement fédéral dans l'apprentissage préscolaire et la garde d'enfants







OTTAWA, le 17 sept. 2018 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, de concert avec le Chef régional de l'Assemblée de l'APN pour le Manitoba, Kevin Hart, soutient le Cadre national d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones et y voit une occasion pour les Premières Nations de concevoir et de mettre en oeuvre leurs propres systèmes d'apprentissage précoce et de garde d'enfants.

« Les enfants en santé grandissent dans des milieux sains », a déclaré le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. « Les enfants des Premières Nations profitent de meilleures chances de réussite lorsqu'ils possèdent une identité qui repose sur de solides liens avec leurs nations, leurs langues, leurs cultures et leur histoire. Ce cadre reflète l'orientation et les perspectives des experts des Premières Nations en matière de santé, d'éducation et d'éducation préscolaire. Il peut maintenant servir de guide pour les Premières Nations afin qu'elles créent leurs propres systèmes d'apprentissage précoce et de garde d'enfants, en fonction de la vision qu'elles ont pour leurs enfants et leurs familles. La mise en oeuvre est essentielle et je me réjouis de la participation continue des Premières Nations afin de déterminer comment elle se déroulera dans nos nations. »

Aujourd'hui, à Ottawa, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, a annoncé la publication du Cadre national d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones. Ce cadre a été élaboré en tenant compte des points de vue des Premières Nations, des Métis et des Inuits. À l'appui de cette nouvelle, le ministre Duclos a annoncé un investissement de 1,02 milliard de dollars sur dix ans pour des projets d'éducation préscolaire et de garde d'enfants propres aux Premières Nations, ainsi que des ressources additionnelles pour l'innovation et la mise en place d'une gouvernance.

« Le travail menant à l'établissement de ce cadre concerne d'abord et avant tout nos enfants, nos ressources les plus précieuses qui sont au coeur de tout ce que nous faisons », a soutenu Kevin Hart, Chef régional de l'APN au Manitoba et responsable du dossier pour l'APN dans ce domaine. « Nous saluons les engagements pris par le gouvernement fédéral aujourd'hui et avons hâte d'utiliser ce cadre comme guide pour mettre en oeuvre les approches et les conceptions des Premières Nations. Les Premières Nations veulent s'occuper de leurs enfants et elles doivent encourager la conception et la prestation de tous les programmes d'aide préscolaire, notamment en assurant un lien solide avec la langue et la culture. Cette nouvelle approche doit appuyer les entités des Premières Nations qui accomplissent ce travail afin de veiller à une évaluation des coûts, à une conception et à une prestation adéquates. »

L'APN a établi un groupe de travail national d'experts sur l'apprentissage précoce et la garde d'enfants en suivant les directives de l'Assemblée générale des Chefs de 2016. Ce groupe de travail réunit des experts des Premières Nations de diverses disciplines telles que la santé, l'éducation et la petite enfance. Il a dirigé un processus d'engagement régional des Premières Nations afin de définir et de confirmer les principes, les priorités et les mesures à prendre dans le contexte d'un plan d'action et d'un cadre d'éducation préscolaire et de garde d'enfants des Premières Nations. Cet effort a aidé à orienter l'élaboration conjointe du Cadre national d'apprentissage précoce et de garde des jeunes enfants autochtones.

