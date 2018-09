Déclaration du Groupe TMX à la suite du décès de M. Clayton Riddell







TORONTO, le 17 sept. 2018 /CNW/ - Le Groupe TMX offre aujourd'hui ses plus sincères condoléances à la suite du décès de M. Clayton Riddell, fondateur et président du conseil de Paramount Resources.

Lou Eccleston, chef de la direction du Groupe TMX :

« Clayton Riddell incarnait l'esprit entrepreneurial du secteur pétrolier et gazier canadien et laisse en héritage un parcours de leadership inoubliable. Au cours des décennies qui ont jalonné son exceptionnelle carrière, M. Riddell a beaucoup oeuvré pour servir la communauté, notamment en menant d'importantes activités philanthropiques et par un appui sans faille en faveur de l'éducation et du sport. Fier de sa ville natale, il menait une action engagée et bénéfique qui fera date pour plusieurs générations de Calgariens et d'Albertains. Le Groupe TMX offre ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de M. Riddell.

