Distributions de fonds trimestrielles et mensuelles par Fiera Capital

MONTRÉAL, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital »), le gestionnaire de Fonds, a annoncé des distributions pour le Fonds revenu Plus convertible canadien, le June 2020 Corporate Bond Trust, le Fonds d'actions privilégiées nord-américaines, le Fonds de prêts privilégiés à taux variable garantis, le Fonds d'obligations d'infrastructures de qualité supérieure, le Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers et la Fiducie d'actions privilégiées canadiennes (collectivement les « Fonds »).

Distributions trimestrielles

Pour le trimestre clos le 28 septembre 2018, le Fonds revenu Plus convertible canadien et le June 2020 Corporate Bond Trust verseront les distributions suivantes.

Fonds Symbole TSX Montant de la distribution

(par part) Date de clôture des registres Date de paiement Fonds revenu Plus convertible canadien CCI.UN 0,15625 $ 28 septembre 2018 15 octobre 2018 June 2020 Corporate Bond Trust (catégorie A) non coté 0,0750 $ 28 septembre 2018 15 octobre 2018 June 2020 Corporate Bond Trust (catégorie T) CBT.UN 0,0875 $ 28 septembre 2018 15 octobre 2018

Distributions mensuelles

Pour les mois clos en septembre 2018, octobre 2018 et novembre 2018, le Fonds d'actions privilégiées nord-américaines, le Fonds de prêts privilégiés à taux variable garantis, le Fonds d'obligations d'infrastructures de qualité supérieure, le Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers et la Fiducie d'actions privilégiées canadiennes verseront les distributions suivantes.

Fonds Symbole TSX Montant de la distribution

(par part) Date de clôture des registres Date de paiement Fonds d'actions privilégiées nord-américaines NPF.UN 0,11460 $ 28 septembre 2018 15 octobre 2018 Fonds d'actions privilégiées nord-américaines NPF.UN 0,11460 $ 31 octobre 2018 15 novembre 2018 Fonds d'actions privilégiées nord-américaines NPF.UN 0,11460 $ 30 novembre 2018 14 décembre 2018 Fonds de prêts privilégiés à taux variable garantis (catégorie A) FRL.UN 0,054167 $ 28 septembre 2018 15 octobre 2018 Fonds de prêts privilégiés à taux variable garantis (catégorie A) FRL.UN 0,054167 $ 31 octobre 2018 15 novembre 2018 Fonds de prêts privilégiés à taux variable garantis (catégorie A) FRL.UN 0,054167 $ 30 novembre 2018 14 décembre 2018 Fonds de prêts privilégiés à taux variable garantis (catégorie U) non coté 0,054167 $ US 28 septembre 2018 15 octobre 2018 Fonds de prêts privilégiés à taux variable garantis (catégorie U) non coté 0,054167 $ US 31 octobre 2018 15 novembre 2018 Fonds de prêts privilégiés à taux variable garantis (catégorie U) non coté 0,054167 $ US 30 novembre 2018 14 décembre 2018 Fonds d'obligations d'infrastructures de qualité supérieure IFB.UN 0,04166 $ 28 septembre 2018 15 octobre 2018 Fonds d'obligations d'infrastructures de qualité supérieure IFB.UN 0,04166 $ 31 octobre 2018 15 novembre 2018 Fonds d'obligations d'infrastructures de qualité supérieure IFB.UN 0,04166 $ 30 novembre 2018 14 décembre 2018 Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers (catégorie A) RAI.UN 0,04167 $ 28 septembre 2018 15 octobre 2018 Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers (catégorie A) RAI.UN 0,04167 $ 31 octobre 2018 15 novembre 2018 Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers (catégorie A) RAI.UN 0,04167 $ 30 novembre 2018 14 décembre 2018 Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers (catégorie U) non coté 0,04167 $ US 28 septembre 2018 15 octobre 2018 Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers (catégorie U) non coté 0,04167 $ US 31 octobre 2018 15 novembre 2018 Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers (catégorie U) non coté 0,04167 $ US 30 novembre 2018 14 décembre 2018 Fiducie d'actions privilégiées canadiennes (catégorie A) PFT.UN 0,0333 $ 28 septembre 2018 15 octobre 2018 Fiducie d'actions privilégiées canadiennes (catégorie A) PFT.UN 0,0333 $ 31 octobre 2018 15 novembre 2018 Fiducie d'actions privilégiées canadiennes (catégorie A) PFT.UN 0,0333 $ 30 novembre 2018 14 décembre 2018 Fiducie d'actions privilégiées canadiennes (catégorie F) non coté 0,0333 $ 28 septembre 2018 15 octobre 2018 Fiducie d'actions privilégiées canadiennes (catégorie F) non coté 0,0333 $ 31 octobre 2018 15 novembre 2018 Fiducie d'actions privilégiées canadiennes (catégorie F) non coté 0,0333 $ 30 novembre 2018 14 décembre 2018

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 139,4 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2018. La Société offre à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels, un accès à des solutions de gestion de portefeuille intégrées à service complet parmi un vaste éventail de catégories d'actifs traditionnelles et alternatives. Les clients et leurs portefeuilles bénéficient de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de solutions et de son service exceptionnel. Le titre de Fiera Capital est négocié sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

