48North Cannabis Corp. annonce ses résultats d'exploitation et financiers pour l'exercice 2018

TORONTO, le 17 sept. 2018 /CNW/ - 48North Cannabis Corp. (« 48North » ou la « Société ») (TSXV :NRTH), le principal producteur de cannabis autorisé au Canada centré sur le marché de la santé et du bien-être des femmes a publié ses résultats d'exploitation et financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2018. Les états financiers et le rapport de gestion connexe de la Société pour l'exercice sont disponibles sur le profil SEDAR de la Société à www.sedar.com et sur le site Web de la Société à www.48nrth.com. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

« Nous avons franchi de nombreuses étapes importantes au cours du dernier exercice en vue de positionner 48North comme une société de cannabis novatrice et orientée vers l'avenir », a déclaré Alison Gordon, présidente directrice générale de 48North. « Nous continuons de surveiller l'évolution du marché du cannabis vers ce que nous considérons être un secteur de biens de consommation conditionnés en croissance où nous voyons la possibilité de développer des marques et des produits de cannabis axés sur le marché de la santé et du bien-être des femmes. »

« Depuis que nous avons obtenu notre permis de vente de cannabis à la fin de juin 2018, nous avons commencé à vendre notre cannabis à plusieurs autres producteurs de cannabis autorisés », a ajouté Mme Gordon. « La qualité de type artisanal et les cultivars soigneusement sélectionnés qui caractérisent la marque 48North ont eu pour effet d'attirer les offres de la concurrence pour notre produit. Afin de diversifier nos sources de revenus et de tirer parti de notre marque au-delà de la vente de cannabis séché, nous mettrons l'accent sur la légalisation future de produits extraits comme les cigarettes électroniques stylos, les produits comestibles infusés au cannabis, les produits cosmétiques et les produits de soins pour la peau. »

Faits saillants d'exploitation de l'exercice 2018

Fin de la récolte de la première culture en novembre 2017.

Conclusion d'un financement par placement privé avec courtier de 16,1 millions $ le 26 janvier 2018.

Début de la négociation des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX le 11 juin 2018 sous le symbole « NRTH ».

Obtention d'un permis de vente de cannabis délivré par Santé Canada le 22 juin 2018.

le 22 juin 2018. Renforcement de l'équipe de direction avec la promotion d'Alison Gordon à titre de présidente-directrice générale et l'ajout de David Hackett comme chef des finances, de Kevin Helfand comme chef de l'exploitation et de Kirsten Gauthier comme directrice du marketing.

comme chef des finances, de comme chef de l'exploitation et de comme directrice du marketing. Ajout de 14 employés de production à l'installation de culture de Kirkland Lake , en Ontario .

, en . Ajout d'experts sectoriels au conseil d'administration, dont William Assini et Anne Darche .

Événements postérieurs à la clôture de l'exercice

Nous avons commencé à vendre du cannabis au cours du premier trimestre de 2019.

Nous avons reçu un permis d'extraction et de production d'huile de cannabis en septembre 2019.

Nous avons lancé la marque Latitude, la première marque style de vie de la Société ainsi qu'une plateforme en ligne de témoignages pour responsabiliser et éduquer les femmes en matière de consommation de cannabis.

Principales informations financières de l'exercice 2018

Exercice clos le 30 juin 2018 Exercice clos le 30 juin 2017 Produits1 Néant Néant





Perte globale nette (12 817 099) (7 178 100) Perte par action de base et diluée (0,217) (0,179) Total de l'actif 25 466 102 17 486 375 Total du passif 1 439 292 912 937 Encaisse 12 231 484 3 876 877

(1) Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2018, la Société n'a pas généré de revenus puisqu'elle a obtenu son permis de vente de cannabis le 22 juin 2018.

Conférence téléphonique

La Société tiendra une conférence téléphonique demain, le 18 septembre 2018, pour passer en revue son exercice clos le 30 juin 2018. L'appel sera tenu par Alison Gordon, présidente-directrice générale, et David Hackett, chef des finances, à 8 h 30, HE.

Date : Mardi 18 septembre 2018

Heure : 8 h 30 HE

Composer le numéro : 647 427-7450 / 1 888 231-8191

Numéro d'identification de la conférence : 9691057

Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 25 septembre 2018.

Numéro à composer pour la retransmission en différé : 416 849-0833 / 1 855 859-2056

Numéro d'identification de la retransmission en différé : 9691057



48North

48North Cannabis Corp. (« 48North ») est une société inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX dont la seule filiale, DelShen Therapeutics Corp. (« DelShen »), est un producteur autorisé de cannabis thérapeutique au Canada. 48North fait pousser des cultivars uniques provenant de MariPharm B.V., une société phytopharmaceutique établie aux Pays-Bas qui compte plus de 25 années d'expérience en recherche sur le cannabis thérapeutique et en culture de celui-ci. Ses cultivars sont cultivés selon des normes rigoureuses, de sorte que les patients peuvent s'attendre à des produits de cannabis de qualité supérieure.

DelShen est assujettie aux dispositions du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (RACFM), et son installation est située sur un terrain de 800 acres près de Kirkland Lake, en Ontario. DelShen a obtenu son permis de production de cannabis le 28 février 2017 pour son installation, un immeuble fermé ultramoderne d'une superficie de 40 000 pieds carrés.

AVIS ET CONSEILS AU LECTEUR

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs. Ces déclarations sont liées à des événements ou rendements futurs. Les termes comme « avoir l'intention », « s'attendre », « croire », « prévoir », « estimer », ainsi que les verbes au futur ou au conditionnel, de même que d'autres mots et locutions similaires liés à des sujets qui ne correspondent pas à des faits passés visent à signaler des énoncés prospectifs et se fondent sur les convictions ou les hypothèses actuelles des parties quant aux issues et au moment de ces événements futurs. Les résultats futurs réels peuvent différer considérablement. L'entreprise de la Société s'expose à plusieurs incertitudes et risques importants. Veuillez consulter les déclarations et les autres documents déposés sur SEDAR pour obtenir de plus amples renseignements. Diverses hypothèses ou divers facteurs sont généralement pris en considération avant de tirer les conclusions ou de faire les prévisions ou projections contenues dans les énoncés prospectifs. Ces hypothèses et ces facteurs se fondent sur des données dont disposent les parties. Les hypothèses et les facteurs qui revêtent de l'importance portent notamment sur l'obtention par la Société des approbations d'entreprise, d'organismes de réglementation et de tierces parties et sur la délivrance des permis et l'exposition à d'autres risques liés aux entités assujetties au RACFM. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci, et les parties n'ont pas l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser par suite de la diffusion de nouvelles données, d'événements futurs, etc., sauf dans la mesure prévue par la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Compte tenu des risques, des incertitudes et des hypothèses dont il est question aux présentes, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les déclarations qui précèdent font expressément partie des énoncés prospectifs contenus aux présentes.

