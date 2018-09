Appel à l'action pour le climat : aujourd'hui et demain, les technologies diesel de nouvelle génération réduisent les émissions de GES







SAN FRANCISCO, 17 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'issue du Sommet mondial sur l'action pour le climat ( Global Climate Action Summit ) de San Francisco, l'accent sera mis sur les engagements et les actions que les communautés, les villes, les États et les pays peuvent entreprendre pour relever le défi climatique. Le Diesel Technology Forum (Forum des technologies diesel) encourage les leaders mondiaux à adopter TOUTES les technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à envisager des politiques qui favorisent l'adoption des moteurs, véhicules et équipements diesel les plus récents.



« La diversité des besoins économiques et énergétiques dans le monde est considérable. Bien que le Sommet se soit concentré sur des options telles que « le tout électrique » ou le fait de passer à d'autres formes d'énergie, beaucoup de ces approches sont ambitieuses ou bien loin des considérations pratiques de nombreuses villes et pays », a déclaré Allen Schaeffer, directeur exécutif du Forum.

« Nous devons tous adopter l'innovation et les opportunités sous toutes leurs formes, sans pour autant perdre de vue les technologies qui permettent aujourd'hui de réaliser des progrès climatiques à grande échelle. Pour progresser sur les engagements climatiques mondiaux, il faut un mélange de technologies éprouvées et existantes, parallèlement aux nouvelles technologies. Parmi celles-ci, citons la nouvelle génération de diesel .

« Le diesel alimente un secteur sur deux dans l'économie mondiale. Au travail dans la rue, sur les chantiers et dans les champs, les mines et au-delà, la réduction des émissions de gaz à effet de serre n'est pas un objectif potentiel, mais une réalité quotidienne, favorisée par l'utilisation accrue de moteurs, de véhicules et d'équipements diesel à l'échelle mondiale. »

« Les fabricants étudient des carburants et des technologies de remplacement, mais de nombreux secteurs dépendent uniquement des moteurs et des carburants diesel. Des démonstrations technologiques ou des versions à petite échelle de technologies de remplacement peuvent exister, mais dans de nombreux secteurs, aucune autre option en termes de combustible ou de technologie ne devrait être disponible à grande échelle, ni offrir la combinaison unique d'avantages du diesel dans un avenir prévisible. »

« Heureusement, les technologies établies comme le diesel ne sont pas immobiles. Grâce à l'amélioration continue de l'efficacité et des performances, la toute dernière génération de moteur diesel, lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec un carburant diesel à très faible teneur en soufre, offre un choix de puissance éprouvé, rentable, écoénergétique et à émissions quasi nulles . Grâce aux nouvelles options de carburant diesel renouvelable et de biodiesel (les produits de remplacement du diesel conventionnel à base de combustibles fossiles), les technologies diesel les plus récentes peuvent réduire encore davantage les émissions de gaz à effet de serre et autres émissions. »



« Nous encourageons les leaders mondiaux à envisager des politiques visant à favoriser une plus grande adoption des dernières technologies diesel propres sur la route, dans les champs et sur les chantiers afin d'accélérer les progrès aujourd'hui », a conclu Schaeffer.

La lutte contre le changement climatique est un grand défi qui nécessite de nombreuses solutions, et le diesel en apporte :

59 millions de tonnes de CO2 ont été éliminées grâce à l'utilisation de la dernière génération de camions diesel propres sur la route aux États-Unis depuis 2011.

grâce à l'utilisation de la dernière génération de camions diesel propres sur la route aux États-Unis depuis 2011. 10 tonnes de CO2 économisées par un nouveau camion diesel de classe 8 en un an, par rapport aux technologies précédentes. Entre 2016 et 2017, les États-Unis ont enregistré une augmentation de 6 % des achats de camions commerciaux diesel de nouvelle génération.

par un nouveau camion diesel de classe 8 en un an, par rapport aux technologies précédentes. Entre 2016 et 2017, les États-Unis ont enregistré une augmentation de 6 % des achats de camions commerciaux diesel de nouvelle génération. La production de CO2 devrait diminuer de 1 milliard de tonnes aux États-Unis entre 2021 et 2027 grâce à l'utilisation de camions commerciaux moins gourmands en carburant, au fur et à mesure que des normes de consommation de carburant plus strictes appliquées aux camions seront progressivement mises en oeuvre. Le diesel devrait constituer le principal carburant de tels véhicules .

aux États-Unis entre 2021 et 2027 grâce à l'utilisation de camions commerciaux moins gourmands en carburant, au fur et à mesure que des normes de consommation de carburant plus strictes aux camions seront progressivement mises en oeuvre. . De plus en plus de conducteurs américains choisissent des véhicules plus gros comme les pickups et les VUS (véhicule utilitaire sport). Si chaque grand pickup vendu était un diesel, nous pourrions éliminer la même quantité de CO2 que si 15 % de l'ensemble des voitures sur la route était des véhicules électriques.

La ville de San Francisco a éliminé 63 000 tonnes de CO2 en un an en alimentant 606 autobus diesel au diesel renouvelable.

en alimentant 606 autobus diesel au diesel renouvelable. Selon l'état de Californie, 17 millions de tonnes d'émissions de carbone noir seront éliminées entre 2000 et 2030 à la suite du déploiement de camions et d'équipements diesel propres.

entre 2000 et 2030 à la suite du déploiement de camions et d'équipements diesel propres. D'ici 2030, les émissions de carbone noir attribuables aux moteurs diesel seront presque éliminées en Californie , grâce à l'introduction de la toute dernière génération de technologie diesel, et non en raison d'un changement de carburant ou d'un remplacement du diesel .

, grâce à l'introduction de la toute dernière génération de technologie diesel, . L'utilisation du diesel renouvelable (et non de l'électrification ou du gaz naturel) en Californie est le principal moyen par lequel l'État réalise ses mandats à faible teneur en carbone, ainsi que sa progression vers le plan d'action mondial pour le climat.

Pour plus d'informations sur la contribution de la technologie diesel aux objectifs mondiaux, veuillez consulter le site https://www.dieselforum.org/dieselpowersthefuture .

Autres ressources :

À propos du Diesel Technology Forum

Le Diesel Technology Forum est une organisation à but non lucratif dédiée à la sensibilisation à l'importance des moteurs, du carburant et de la technologie diesel. Les membres du Forum sont des leaders de la technologie Diesel propre et représentent les trois éléments clés du système Diesel propre moderne : moteurs, véhicules et équipements de pointe, carburant diesel plus propre et systèmes de contrôle des émissions. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.dieselforum.org .

Contact :

Sarah Dirndorfer

sdirndorfer@dieselforum.org

+1 301.668.7230 (o) 301.706.8276 (c)

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dde0c06f-4dd3-4ea9-86ce-3ca50f3eb8da





Communiqué envoyé le 17 septembre 2018 à 17:03 et diffusé par :