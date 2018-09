Ouverture de la session parlementaire à Ottawa - La FCCQ rappelle les priorités économiques des entreprises et des collectivités québécoises







MONTRÉAL, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Alors que les parlementaires fédéraux reviennent à Ottawa pour l'ouverture de la session d'automne, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) tient à rappeler le gouvernement doit s'assurer de prioriser les dossiers suivants :

Commerce international : le gouvernement du Canada doit veiller à la protection de la gestion de l'offre et du niveau de minimis actuel dans le cadre de la renégociation de l'ALENA, de même qu'à la préservation de mécanismes de règlement de différends. Le gouvernement doit de plus favoriser la diversification des exportations canadiennes et épauler les entreprises à cet égard.

Innovation et créativité : le gouvernement doit s'assurer de créer un environnement d'affaires prévisible et concurrentiel, appuyer les entreprises en permettant la déduction pour amortissement accéléré de leurs investissements, favorisant leur productivité et compétitivité, puis assurer une couverture cellulaire et Internet adéquate partout sur le territoire canadien.

Main-d'oeuvre : l'assurance-emploi doit être réformée pour ramener ce programme à sa mission première, soit un soutien temporaire permettant le retour rapide à l'emploi et encourager la mobilité des travailleurs. Il doit de plus rehausser le seuil permis des travailleurs temporaires en entreprise à 20 %, en raccourcissant les délais par des procédures allégées.

Finances publiques : le gouvernement fédéral doit viser le retour à l'équilibre budgétaire dans un échéancier de deux ans. Il doit aussi percevoir des taxes de vente en ligne et revoir les éléments de sa réforme de la fiscalité des sociétés privées qui décourage l'entrepreneuriat, notamment en matière de fractionnement de revenus et de placements passifs.

Environnement : le gouvernement doit veiller à ce que le régime d'autorisation environnementale soit prévisible, efficace et aux délais raccourcis. Il doit aussi éviter de dédoubler les mécanismes de taxation du carbone des provinces tout en faisant en sorte de conserver la compétitivité des entreprises.

Santé : le régime d'assurance-médicaments proposé par le gouvernement fédéral devrait être pérenne, efficace, offrir une couverture à tous les Canadiens sans imposer de coûts supplémentaires aux citoyens ou aux entreprises. Une modification de la Loi canadienne sur la santé devrait permettre une complémentarité des fournisseurs privés et publics.

« Alors que les yeux sont rivés sur la campagne électorale québécoise, ne perdons pas de vue les dossiers importants qui doivent faire l'objet d'une attention particulière par le gouvernement fédéral afin d'assurer un environnement d'affaires concurrentiel et facilitant pour les entreprises québécoises », conclut Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

