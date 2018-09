Contrôle routier Québec mènera une opération de vérification sur le transport de matières dangereuses







QUÉBEC, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Du 17 au 21 septembre, les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec participeront à une opération spéciale pancanadienne, en collaboration avec Transports Canada. Cette opération a pour objectif de vérifier la conformité des transporteurs routiers de matières dangereuses, en ciblant notamment l'état mécanique des véhicules et la formation professionnelle des conducteurs.

Il est intéressant de noter que depuis 2014, le nombre annuel de constats d'infraction émis relativement au transport de matières dangereuses a diminué, passant de 1104 constats en 2014 à 719 en 2017.

Rappelons que Contrôle routier Québec a le mandat d'appliquer la réglementation concernant le transport de matières dangereuses et la responsabilité de surveiller le transport routier des personnes et des biens au Québec. Son rôle est essentiel au sein de la société québécoise, notamment en termes de sécurité routière, de protection des infrastructures routières et d'équité concurrentielle.

