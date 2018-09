Le ministre Brison annonce un investissement du gouvernement du Canada dans le port de Delhaven







WOLFVILLE, NS, le 17 sept. 2018 /CNW/ - La collectivité de Delhaven, le long de la route Pereaux du comté de Kings, en Nouvelle-Écosse, se voit octroyer un important investissement du gouvernement fédéral, qui bénéficiera à l'économie locale. Les collectivités côtières partout au Canada sont soutenues par les ports pour petits bateaux qui offrent à l'industrie de la pêche commerciale des installations sécuritaires et accessibles. Dans ce secteur employant environ 44 000 Canadiens, le gouvernement du Canada réalise des investissements afin de renouveler son réseau de ports pour petits bateaux, et pour dynamiser les collectivités locales.

L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor, ministre du Gouvernement numérique, et député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures portuaires de Delhaven. Les travaux sont prévus débuter cet hiver en vue de remplacer l'approche du quai ainsi que sa structure, qui s'est sérieusement détériorée.

Le projet sera financé dans le cadre du programme des Ports pour petits bateaux et ce, au profit de la pêche commerciale.

Citations

« Je suis très heureux d'annoncer cet investissement majeur pour notre collectivité. Cet investissement dans ce port local pour petits bateaux ne profite pas uniquement à l'industrie de la pêche commerciale, mais également à Delhaven et aux collectivités du bassin Minas. Je suis fier que nous investissions dans les gens, que nous favorisions la croissance inclusive et que nous bâtissions des collectivités plus fortes. Ces travaux permettront non seulement de renouveler et d'entretenir les infrastructures essentielles pour la communauté, mais aussi de stimuler les possibilités d'emplois qui profiteront aux pêcheurs et appuieront nos collectivités locales. »

L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor, ministre du Gouvernement numérique, et député de Kings--Hants

« Les investissements qui contribuent à améliorer les collectivités sont une priorité pour notre gouvernement. Lorsque nous investissons dans nos collectivités, les Canadiens et l'économie canadienne en bénéficient directement. Les investissements dans nos ports pour petits bateaux démontrent l'engagement du gouvernement fédéral envers les économies locales. Nous sommes fiers de cet investissement visant à appuyer l'industrie de la pêche, qui constitue un secteur économique clé qui aide à soutenir les collectivités côtières dans l'ensemble du pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 250 millions de dollars sur deux ans afin de renouveler son réseau de ports pour petits bateaux et de collaborer avec les municipalités et d'autres intervenants pour améliorer la situation des collectivités et de l'économie locales, et promouvoir la création d'emplois.

investit 250 millions de dollars sur deux ans afin de renouveler son réseau de ports pour petits bateaux et de collaborer avec les municipalités et d'autres intervenants pour améliorer la situation des collectivités et de l'économie locales, et promouvoir la création d'emplois. Cela vient s'ajouter au montant de 100 millions de dollars qui sera investi en 2018-2019 pour les réparations, l'entretien, la construction et le dragage des principaux ports de pêche commerciale du Canada .

. Le programme des Ports pour petits bateaux a pour mission de maintenir ouverts et en bon état les ports qui sont essentiels à l'industrie de la pêche commerciale.

Les Ports pour petits bateaux offrent un appui essentiel à l'industrie de la pêche commerciale, dont la valeur des débarquements s'élevait à près de 3,4 milliards de dollars en 2016.

pour petits bateaux offrent un appui essentiel à l'industrie de la pêche commerciale, dont la valeur des débarquements s'élevait à près de 3,4 milliards de dollars en 2016. Pêches et Océans Canada apporte son appui à plus de 1 000 ports partout au Canada , dans lesquels oeuvrent plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires.

apporte son appui à plus de 1 000 ports partout au , dans lesquels oeuvrent plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires. Les projets de rénovation des ports sont réalisés en collaboration avec les administrations portuaires locales qui assurent la gestion et l'exploitation des installations pour le compte des usagers locaux.

Programme des Ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada

