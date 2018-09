Conseils fiscaux à l'intention des parents pour la rentrée scolaire







OTTAWA, le 17 sept. 2018 /CNW/ - Une fois de plus, nous voilà à cette période de l'année : l'été est terminé et vos enfants sont retournés à l'école ou à la garderie - et les dépenses s'accumulent! Heureusement, il y a certaines choses que vous pouvez faire dès maintenant pour obtenir un éventuel remboursement lorsque vous produirez votre déclaration de revenus.

Demander une déduction pour vos frais de garde d'enfants

Si vous faites garder vos enfants afin de pouvoir travailler ou étudier, vous pourriez être admissible à un crédit d'impôt pour ces frais dans votre déclaration de revenus. Vous pourriez demander les frais payés au cours de l'année pour l'un ou l'autre des services suivants :

particulier admissible qui fournit des services de garde d'enfants;

prématernelle et garderies;

frais qui se rapportent aux services de garde d'enfants offerts par l'intermédiaire d'établissements scolaires;

camps de jour ou écoles de sports de jour dont le but premier est la garde des enfants (un établissement qui offre un programme sports-études n'est pas une école de sports);

colonies de vacances, pensionnats ou écoles de sports qui offrent des services d'hébergement.

Chaque année, pour chaque enfant, vous pourriez demander jusqu'à :

8 000 $ pour les enfants âgés de moins de 7 ans;

5 000 $ pour les autres enfants admissibles âgés de 7 à 16 ans;

11 000 $ pour les enfants qui sont admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées.

Lorsque vous préparez votre déclaration de revenus, utilisez le formulaire T778, Déduction pour frais de garde d'enfants, pour calculer votre montant admissible de frais de garde d'enfants. Inscrivez à la ligne 214 de votre déclaration le montant que vous pouvez demander.

N'oubliez pas de conserver tous les reçus et autres documents justificatifs au cas où l'Agence du revenu du Canada (ARC) demanderait à les consulter.

Demander les frais scolaires et de tutorat pour les enfants ayant un trouble d'apprentissage

Si vous avez un enfant ayant un trouble d'apprentissage, vous pourriez déduire les coûts des études primaires et des services de tutorat en tant que frais médicaux à la ligne 330 ou à la ligne 331 de votre annexe 1.

Pour déduire le coût de l'école pour votre enfant, un professionnel de la santé doit attester, par écrit, que le matériel, les installations ou le personnel spécialement fournis par cette école sont nécessaires en raison de la déficience mentale ou physique de votre enfant.

Pour déduire le coût des services de tutorat pour votre enfant, vous aurez besoin d'une lettre d'un professionnel de la santé attestant que le tutorat est nécessaire en raison d'une déficience mentale. Les services de tutorat doivent être payés à une personne dont l'entreprise consiste à fournir ces services à des particuliers. En outre, cette personne ne doit pas être liée à votre enfant.

N'oubliez pas de conserver tous vos reçus et documents liés à la scolarité ou au tutorat de votre enfant au cas où l'ARC demanderait à les consulter après que vous avez produit votre déclaration de revenus.

Épargner pour les études de votre enfant

Il n'est jamais trop tôt pour commencer à épargner pour les études postsecondaires de votre enfant en cotisant à un régime enregistré d'épargne-études (REEE). Les programmes de prestations, comme la subvention canadienne pour l'épargne-études et le bon d'études canadien, sont des incitatifs à l'utilisation d'un REEE en vue d'épargner pour les études postsecondaires de votre enfant.

