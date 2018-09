Unifor prévient qu'une loi sur le PTPGP nuit à la position commerciale du Canada dans le cadre de l'ALENA







TORONTO, le 17 sept. 2018 /CNW/ - Unifor prévient qu'un débat précipité au sujet d'une loi sur l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) nuit à la position commerciale du Canada à un moment crucial des négociations entourant l'ALENA.

« Le PTPGP comprend de faibles dispositions pour protéger la culture, cherche à augmenter les importations dans les secteurs soumis à la gestion de l'offre et inclut de faibles normes du travail qui sont inapplicables. Or, le Canada se bat à la table de négociation de l'ALENA pour ces enjeux clés, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Comment allons-nous dire aux États-Unis et au Mexique que nous n'allons pas céder les marchés canadiens, diminuer les normes du travail et ouvrir la porte à des pertes d'emplois massives lorsque c'est exactement ce que nous sommes en voie de faire avec dix autres pays? »

La décision du gouvernement d'accélérer l'adoption du projet de Loi de mise en oeuvre du PTPGP illustre une stratégie commerciale incohérente, alors que les travailleuses et travailleurs de secteurs clés de l'économie, dont l'automobile, la foresterie, les produits du papier, l'acier et l'aluminium, sont encore sous la menace de l'administration imprévisible de Trump.

Si le projet de loi est adopté, le PTPGP va aussi diminuer les règles sur le contenu national dans le secteur de l'automobile sans instaurer un accès réciproque au marché japonais de l'automobile.

« La signature du PTPGP était une réaction rapide à l'instabilité internationale créée par Trump, a déclaré Jerry Dias. Il est temps maintenant pour les libéraux et les conservateurs de ralentir et de mettre les freins jusqu'à ce que l'issue des négociations de l'ALENA soit connue. Lorsque nous aurons précisé les règles avec nos plus importants partenaires commerciaux, le PTPGP pourra ensuite être réévalué et, à mon avis, renégocié. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

