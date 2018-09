Semaine de la sécurité des freins - Une semaine consacrée à la sécurité des véhicules lourds







QUÉBEC, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Du 16 au 22 septembre 2018, les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec mèneront une opération de sensibilisation et de contrôle sur le bon fonctionnement du système de freinage des véhicules lourds.

Durant cette semaine, ils feront des inspections aléatoires de véhicules lourds et sensibiliseront les conducteurs à l'importance d'entretenir et de régler les freins de leur véhicule. Ils interviendront dans les postes et aires de contrôle routier, ainsi que dans les aires de vérification des freins, où doivent s'arrêter tous les véhicules ou ensembles de véhicules de 3 000 kg ou plus.

Cette opération se déroule partout en Amérique du Nord. Elle vise à réduire le nombre d'accidents causés par une défaillance du système de freinage. Il est à noter que la défectuosité des freins vient en tête de liste parmi les raisons pour lesquelles les véhicules lourds sont mis hors service.

Une vérification essentielle

En raison de leur poids, les véhicules lourds ont besoin d'une longue distance pour s'arrêter. Afin d'éviter de graves accidents, les freins doivent être vérifiés quotidiennement. Cette vérification ne prend que quelques minutes.

