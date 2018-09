Le groupe de réflexion BE OPEN d'Elena Baturina annonce le vainqueur de son Appel mondial ouvert et consacré au mouvement







LONDRES, September 17, 2018 /PRNewswire/ --

BE OPEN, un groupe de réflexion créatif fondé par la femme d'affaires et philanthrope internationale, Elena Baturina, a sélectionné le vainqueur de son dernier appel mondial ouvert sur les réseaux sociaux.

L'appel, baptisé « BEOPEN Motion Design », représentait l'opportunité parfaite pour les esprits créatifs et inspirés du monde entier pour faire évoluer notre perception du monde qui nous entoure, au quotidien. Par le biais de ses appels ouverts, en demandant aux participants de partager leur vision sous la forme la plus graphique, BE OPEN vise à trouver des approches innovantes et à créer de nouveaux liens créatifs qui unissent les gens du monde entier.

Cette fois-ci, BE OPEN a invité les gens à partager des oeuvres visuelles représentant le concept de mouvement dans l'architecture, le design ou toute autre manifestation des activités humaines via Instagram avec le hashtag #BEOPENMotionDesign, afin de célébrer la capacité des gens à interpréter de façon créative la réalité qui les entoure.

Nous tenons à féliciter Seth Faske @sethfaske , des États-Unis dont l'image extraite de la série « Rest Amid Motion » a été retenue par les membres de la communauté BE OPEN parmi une présélection des participants. Le vainqueur se voit remettre une somme d'argent.

BE OPEN remercie tous les participants pour leurs incroyables soumissions à ce défi. La sélection du vainqueur fut une tâche très difficile.

BE OPEN est une initiative internationale visant à promouvoir la créativité et l'innovation, un groupe de réflexion dont la mission est d'encourager les gens et les idées d'aujourd'hui pour construire des solutions pour demain. C'est une initiative sociale et culturelle créée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneuse, Elena Baturina et son équipe internationale. La mission de BE OPEN est d'exploiter la créativité intellectuelle par un système de conférences, concours, expositions, cours magistraux et événements culturels.

