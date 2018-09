La Fondation québécoise du cancer a fait vibrer le Parc La Fontaine cette fin de semaine!







MONTRÉAL, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Plus de 300 personnes ont célébré la vie samedi dernier à La marche du Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer.

C'est en grand nombre que se sont réunis les Montréalais au Parc La Fontaine pour témoigner de leur soutien aux Québécois touchés par le cancer et leurs proches dans le cadre de la première édition de La marche du Grand défoulement.

La générosité des participants est allée au-delà des attentes de la Fondation avec une cagnotte qui a atteint les 62 500 $. Nous sommes profondément touchés devant autant de générosité et nous vous remercions du fond du coeur pour votre soutien inestimable!

« Je suis surprise et comblée de votre présence et de vos dons! Je ne croyais pas que vous seriez autant à venir et je n'ai même pas de mots pour vous dire à quel point ça me touche droit dans le coeur. Et dire qu'il y a des gens qui sont touchés par le cancer et qui n'ont pas 5 personnes sur qui compter.... C'est pour ces gens-là que je voulais faire cette marche, leur donner un peu d'espoir car même si ta vie est difficile, la Fondation est là pour toi, pour t'écouter te vider le coeur! » a témoigné Marie-Eve, participante de La marche du Grand défoulement.

La marche, qui s'est déroulée dans la bonne humeur et sous un soleil radieux au coeur du parc La Fontaine, a réservé quelques surprises aux participants : zumba, percussion, chant, cheerleading... en ont mis plein les yeux aux marcheurs!

Geneviève Simard, ambassadrice de l'événement et ancienne bénéficiaire de la Fondation, a assuré l'animation de l'événement : rires, émotions et anecdotes ont tenu la foule mobilisée.

Josefina Blanco, conseillère d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, qui représentait la mairesse de Montréal était également présente pour témoigner de son appui à la mission de la Fondation.

Les équipes qui se sont démarquées ont été mises à l'honneur lors de l'événement, parmi lesquelles l'équipe des employés de l'Hôtellerie de Montréal qui a récolté près de 8 000 $. Une remise de cadeaux a également permis de remercier les participants pour leur grande générosité.

La Fondation québécoise du cancer tient à remercier ses partenaires provinciaux, Associé et Amis : Brault et Bouthillier, Desjardins, et Bristol-Myers Squibb Canada qui ont rendu cet événement possible.

Nous remercions également très chaleureusement tous les participants, donateurs, bénévoles et partenaires pour ce grand moment de partage et de solidarité. Merci d'être à nos côtés!

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une 2e édition!

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis près de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses centres régionaux de Montréal, Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Nous sommes là pour les soutenir.

Info-cancer : 1 800 363-0063 | www.cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

SOURCE Fondation québécoise du cancer

Communiqué envoyé le 17 septembre 2018 à 12:57 et diffusé par :