Un projet de ratios professionnelles en soins/patient-e-s démarre au Centre d'hébergement Champlain-de-Chanoine-Audet

SAINT-ROMUALD, QC, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ ainsi que la FIQ | Secteur privé-FIQP ont annoncé aujourd'hui le démarrage d'un projet de ratios sécuritaires professionnelles en soins/patient-e-s au Centre d'hébergement Champlain-de-Chanoine-Audet.

« C'est une très bonne nouvelle. Les professionnelles en soins qui travaillent dans ces centres d'hébergement sont les mieux placées pour participer à ces projets, elles qui ont, au quotidien, la responsabilité de donner des soins de qualité dans des environnements où sévit le manque de personnel », a déclaré Louise Quirion, présidente du Syndicat des Professionnelles en soins de Québec (SPSQ).

« C'est le premier établissement privé conventionné qui va participer à l'expérience. Nos membres étaient impatientes de prendre part à cette démarche, afin de faire la démonstration que l'on peut donner des soins sécuritaires aux patient-e-s tout en diminuant la surcharge de travail. Aujourd'hui, on procède au lancement alors que les participantes se rencontrent pour discuter de la démarche du projet ratios et des étapes à franchir pour l'implanter », a ajouté Sonia Mancier, présidente de FIQP.

« Nous menons la bataille pour des ratios sécuritaires professionnelles en soins/patient-e-s depuis plusieurs années, avec l'objectif que des ratios soient garantis partout. Les experts du comité de travail de la FIQ et du ministère de la Santé suivront de près ce projet, qui est le 14e à démarrer au Québec. Nous sommes persuadées que l'ajout de personnel dans l'équipe de soins permettra de donner de meilleurs services à la population », a conclu Nancy Bédard, présidente de la FIQ.

À propos de la FIQ et de la FIQP

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.



La FIQ | Secteur privé-FIQP est une fédération composée de six syndicats. Elle regroupe plus de 1 700 infirmières et infirmières auxiliaires travaillant dans plus d'une trentaine d'établissements de santé privés conventionnés et d'établissements privés au Québec.

