Un sondage révèle que la plupart des travailleurs au Canada aiment écouter de la musique au travail et qu'ils sont plus productifs quand ils le font

Plus des trois quarts des travailleurs qui ont le droit d'écouter de la musique au travail l'apprécient

Les travailleurs plus jeunes sont plus susceptibles d'aimer écouter des chansons pendant qu'ils travaillent

Soixante et un pour cent des employés sont à tout le moins plus productifs lorsqu'ils écoutent de la musique

Les genres les plus populaires qui augmentent la productivité du personnel : Musique pop, rock, alternative et classique

TORONTO, le 17 sept. 2018 /CNW/ - Le silence est peut-être d'or, mais la majorité des travailleurs au Canada ont l'impression d'être plus productifs au bureau lorsqu'ils écoutent de la musique, selon une nouvelle recherche de la firme de recrutement Accountemps. Soixante-dix-sept pour cent des répondants au sondage ayant le droit d'écouter de la musique affirment qu'ils aiment mettre de la musique au travail. Les employés âgés de 18 à 34 ans ont plus tendance à écouter de la musique au travail (87 %), comparativement à ceux âgés de 35 à 54 ans (73 %) et à ceux âgés de 55 ans ou plus (57 %).

Plus de trois professionnels sur cinq (61 %) ont indiqué qu'ils étaient à tout le moins plus productifs lorsque de la musique jouait au bureau, alors que la musique pop, rock, alternative et classique donnait la plus grande impulsion.

La question suivante a été posée aux travailleurs : « Votre employeur a-t-il une politique sur l'écoute de musique au travail? » Voici leurs réponses :

Oui, il est permis d'écouter de la musique et il n'y a pas de restriction. 41 % Oui, il est permis d'écouter de la musique, mais il y a des restrictions (par exemple, les employés doivent utiliser des écouteurs). 30 % Non, il n'est pas permis d'écouter de la musique. 11 % Je ne sais pas. 18 %

On a posé cette question aux travailleurs ayant le droit d'écouter de la musique au travail : « Lorsqu'il y a de la musique au travail, êtes-vous plus ou moins productif? » Voici leurs réponses :

Beaucoup plus productif 29 % Un peu plus productif 32 % Un peu moins productif 8 % Pas productif du tout 3 % Aucune incidence sur ma productivité 28 %

« Pour beaucoup de professionnels, écouter de la musique au travail est relaxant, aide à limiter les distractions et peut accroître la concentration et la productivité, particulièrement dans les environnements de travail plus occupés », a déclaré David King, président d'Accountemps au Canada. « Par respect pour les collègues, il est important que les travailleurs qui écoutent de la musique contrôlent le volume et enlèvent leurs écouteurs régulièrement pour montrer qu'ils sont disponibles, ouverts et réceptifs. »

Accountemps décrit ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsqu'il s'agit d'écouter de la musique au travail :

À FAIRE À NE PAS FAIRE Lorsque vous écoutez n'importe type de matériel audio au travail, soyez respectueux envers vos collègues qui pourraient ne pas partagez vos goûts. Chanter ou fredonner vos chansons préférées. Le fait de taper des mains ou des pieds risque aussi d'irriter vos collègues. Gardez le volume assez bas pour que vous puissiez entendre votre téléphone sonner ou quelqu'un vous appeler par votre nom. Avoir de la musique qui joue fort lorsque vous communiquez avec des collègues. Ils méritent votre pleine attention. Utilisez des écouteurs si vous travaillez dans un espace partagé pour éviter de déranger des collègues. Lorsque quelqu'un vient vers vous, soyez prompt à lui répondre. Abuser du privilège. Pensez à écouter de la musique lorsque le bureau n'est pas occupé ou lorsque vous travaillez seul.

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Accountemps et mené par une firme de sondage indépendante. Il regroupe les réponses de plus de 400 Canadiens âgés de 18 ans ou plus qui travaillent dans des bureaux.

