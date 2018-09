Blume Global présente une nouvelle ère numérique de croissance, d'innovation et de création de valeur pour l'écosystème global de la chaîne d'approvisionnement







La société s'appuie sur ses 25 ans d'expérience dans la fourniture d'une plateforme éprouvée et fiable dans REZ-1?; elle repense une chaîne d'approvisionnement numérique centrée sur l'humain pour chaque kilomètre, chaque déplacement et chaque mode

LONG BEACH, Californie, 17 septembre 2018 /PRNewswire/ -- IANA EXPO -- Rez-1, Inc. a annoncé aujourd'hui une évolution significative de sa vision pour permettre un écosystème global de la chaîne d'approvisionnement en temps réel, collaboratif et axé sur la croissance, avec son orientation stratégique élargie, un nouveau nom, et de nouvelles offres de solutions. Le nouveau nom, Blume Global, reflète la vision et la mission de la société qui consistent à aider tous les participants à l'écosystème global de la chaîne d'approvisionnement, qu'il s'agisse de détaillants, fabricants, fournisseurs de services logistiques, transporteurs ferroviaires, maritimes et routiers, à stimuler l'innovation et la croissance tout en équilibrant les coûts et les gains d'efficacité, afin de créer de la valeur.

Depuis 1994, REZ-1 a développé une plateforme fiable dans l'espace intermodal, avec plus de 5000 utilisateurs, plus de 300 sociétés de marketing intermodal (IMC) à travers 1400 bureaux et plus de 4100 transporteurs routiers. La plateforme traite 1 milliard de chiffres d'affaires pour ses clients avec une précision de facturation de l'ordre de 99,99 pour cent. S'appuyant sur ses connaissances en matière de processus et d'exploitation, sur les données et sur le réseau développé grâce à ses quelque 25 ans d'expérience, Blume Global apporte désormais cette somme d'acquis à l'écosystème global de la chaîne d'approvisionnement. Alors que la plupart des solutions de visibilité et d'orchestration sont axées uniquement sur les gains d'efficacité et les coûts, les clients de Blume se concentrent sur la croissance, exploitant la chaîne d'approvisionnement comme un moteur stratégique de l'entreprise.

«?La plateforme REZ-1 a été absolument transformationnelle en ce sens qu'elle a introduit et permis une notion révolutionnaire d'écosystème connecté et collaboratif, en faisant un succès. Voir Blume Global transposer la réussite de REZ-1 dans l'écosystème global de la chaîne d'approvisionnement est un autre moment transformationnel, car cela créera de la valeur pour de nombreux autres acteurs de l'écosystème tout en apportant une valeur ajoutée aux acteurs intermodaux existants et à leurs clients. Nous sommes impatients de voir ce Blume réserve pour l'avenir?», a déclaré Shawn Tureman, vice-président du groupe, marketing national intermodal, Norfolk Southern Corporation.

«?La chaîne d'approvisionnement connaît une transformation radicale, et grâce à cette transformation, nous avons la possibilité d'aller au-delà des simples gains d'efficacité, et nous tirons profit de la technologie et de l'innovation pour porter la croissance et créer de la valeur tout en continuant de réduire les coûts. Parallèlement, nous pouvons être plus réfléchis dans notre façon d'exploiter la chaîne d'approvisionnement, en réduisant les déchets ou en permettant à nos clients d'adopter des initiatives en matière de RSE, d'éducation ou de formation, mais aussi de perfectionnement professionnel qui va de pair avec les progrès technologiques. En s'appuyant sur plus de deux décennies de connaissances opérationnelles et de données, ainsi que sur notre réseau pour alimenter les réseaux, nous apportons une plateforme fiable et éprouvée permettant cette chaîne d'approvisionnement plus réfléchie et axée sur la croissance, des plus grandes entreprises aux plus petits chauffeurs de camionnage?», a déclaré Pervinder Johar, président-directeur général de Blume Global.

Selon Gartner, dans son rapport de janvier 2018 intitulé «?Supply Chain Brief: Getting Ready for Multienterprise Business Networks?» (Dossier sur la chaîne d'approvisionnement : se préparer aux réseaux commerciaux multientreprises), les analystes de Gartner ont noté le caractère essentiel de la collaboration à travers les réseaux, déclarant : «?Les réseaux commerciaux multientreprises de la chaîne d'approvisionnement soutiennent une communauté de partenaires commerciaux qui doivent travailler et communiquer/collaborer sur des processus commerciaux qui s'étendent sur plusieurs entreprises, avec un focus de bout en bout et partagé.?»

En outre, Gartner a publié un rapport en novembre 2017 s'intitulant «?The Impact of the 'Network of Networks' on the Supply Chain and What Leaders Can Do About It?» (L'impact du réseau des réseaux sur la chaîne d'approvisionnement et ce que les leaders peuvent faire à ce sujet) et a noté : «?Les chaînes d'approvisionnement doivent devenir plus agiles, intelligentes, responsables et collaboratives. Elles doivent aussi fournir de nouveaux types d'expérience client. Elles peuvent le faire grâce à des écosystèmes qui sont optimisés par les nouvelles technologies numériques. De tels modèles d'affaires disruptifs sont alimentés par des connexions qui permettent aux entreprises de se réunir et de fournir une expérience client qui n'a pas été possible jusque-là.?» C'est dans ce réseau des réseaux que Blume Global entend créer de la valeur.

La semaine prochaine, lors de la Gartner Supply Chain Executive Conference qui se tiendra à Londres, la société présentera une gamme élargie d'offres permettant de favoriser la visibilité et l'orchestration de bout en bout afin d'alimenter l'écosystème global de la chaîne d'approvisionnement, et notamment en s'appuyant sur sa plateforme numérique de chaîne d'approvisionnement existante pour tirer profit des avancées les plus récentes en matière d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, de traitement du langage naturel (TLN), de la blockchain, de l'automatisation intelligente des processus robotiques et de l'Internet des objets.

(*) Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas les utilisateurs de technologie de ne sélectionner que les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner contiennent des opinions de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des énoncés factuels. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, quant à cette recherche, y compris les garanties concernant la qualité marchande ou l'adéquation à un objectif particulier.

À propos de Blume Global

Qu'il s'agisse des plus grands détaillants, fabricants et sociétés de produits de consommation au monde ou des plus petites sociétés locales de camionnage, le succès dépend d'une visibilité et d'une orchestration de bout en bout à travers chaque déplacement, chaque mode et chaque kilomètre. Chez Blume Global, nous permettons cette nouvelle ère numérique dans l'écosystème global de la chaîne d'approvisionnement, en mettant l'accent sur la croissance et l'innovation, ainsi que sur l'efficacité et la réduction des coûts, afin de stimuler la création de valeur. Reposant sur notre technologie avant-gardiste pour la gestion des actifs physiques, notre plateforme de pointe permet aux données essentielles de se déplacer à travers un réseau des réseaux, révélant de précieuses informations, prenant automatiquement des mesures correctives et réconciliant précisément les transactions. Blume Global mène l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement vers une nouvelle ère d'orchestration, d'efficacité, de satisfaction de la clientèle et de croissance. En savoir plus sur blumeglobal.com.

