Qooder: ouverture du premier Quadro Vehicles Store à Paris

La société suisse conquiert l'Europe pour satisfaire tous les types de clients

Qooder, le seul véhicule à quatre roues au monde à combiner le meilleur de l'automobile et de la moto sera présenté à Paris les 18 et 19 septembre au célèbre Aqua Café, le long de la Seine, à 10 h 30. Pour l'occasion, les journalistes pourront tester le véhicule sur les routes urbaines et les pistes de terre en ville couvrant environ 40 km.

«La France est l'un des marchés les plus importants pour notre entreprise, il est donc essentiel d'offrir aux clients la possibilité de tester en direct la qualité et les caractéristiques techniques des véhicules que nous proposons. En ce sens, l'inauguration des deux premiers «Quadro Vehicles STORE» parisiens aura lieu le 22 septembre dans le but de lancer un vaste réseau de vente en Europe.» explique Paolo Gagliardo, PDG de Quadro Vehicles qui sera présent à l'événement. - «Parmi nos produits les plus innovants, il y a Qooder, idéal pour la circulation en ville, pour les routes en mauvais état et pour ceux qui veulent profiter d'une conduite sûre et stable.»

Le projet d'expansion des concessionnaires Quadro Vehicles prévoit l'inauguration d'autres magasins à Rome, Madrid, Londres et Milan d'ici 2019, où il sera possible d'acheter la gamme complète de véhicules de la société suisse. Les «Quadro Vehicles STORE» à Paris sont situés au 64 Boulevard Beaumarchais et 53 Avenue de la Grande Armée.Les magasins seront équipés d'une flotte stable de 10 Qooders, à la disposition des clients pour des test drives et des essais.

Qooder est équipé du système hydraulique breveté HTS Hydraulic Tilting SystemTM qui lui permet de se pencher comme une moto 2 roues mais d'adhérer à l'asphalte grâce à ses 4 roues de 14 pouces.Le véhicule a un moteur de 400 cm3 capable de délivrer une puissance de 32,5 ch et peut être conduit avec le permis B.

«Grâce à des interventions stylistiques et fonctionnelles ciblées, Qooder est la combinaison parfaite entre élégance et sportivité, capable de conquérir les conducteurs d'outre-Alpes», conclut le PDG.

