Aménagement de la rue Decelles : que la fête commence!







SAINT-LAURENT, QC, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - L'aménagement temporaire de la rue Decelles, entre le boulevard Décarie et l'avenue Sainte-Croix, sera officiellement inauguré le mardi 25 septembre à 17 h. Rappelons que le projet fait partie des trois retenus pour l'édition 2018 du Programme d'implantation de rues piétonnes et partagées (PIRPP) de la Ville de Montréal. Après la réalisation de la place Rodolphe-Rousseau en 2017, cet aménagement constitue aussi la deuxième étape du Plan directeur des promenades urbaines de l'arrondissement de Saint-Laurent déposé en juin 2018. Il permet d'améliorer l'expérience des piétons tout en conservant la circulation des véhicules et des vélos à moindre vitesse.

« Ce nouvel aménagement urbain s'inscrit directement dans une priorité d'arrondissement 2014-2017 ainsi que dans quatre de nos plans sectoriels adoptés en août 2017 portant sur les déplacements, le développement durable, la réduction de gaz à effet de serre et le développement culturel, a précisé le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa. Ce projet rend surtout la rue aux résidents du quartier. Cet espace est effectivement ouvert à tous et permet à la fois aux jeunes et aux familles de se rassembler, de s'amuser et de se cultiver. Il s'agit aussi d'offrir un milieu de vie urbain plus accueillant et reposant, tout en mettant la nature et le patrimoine historique, architectural et culturel de Saint-Laurent en valeur. Tout en maintenant la sécurité de la circulation, nous encourageons ainsi la réappropriation de cet espace public de proximité et accroissons l'offre commerciale et touristique dans le quartier. »

Les résidents du quartier et les citoyens de Saint-Laurent sont invités à fêter ce nouvel aménagement le 25 septembre de 17 h à 21 h à travers une épluchette de maïs, deux concerts et un parcours de découverte des aménagements de la rue, ponctué d'un concours. Plusieurs activités ludiques et informatives figurent également au programme et la soirée se terminera avec la projection du film d'animation « Nelly et Simon : Mission Yéti », une comédie d'aventures québécoise de 2018. Tout au long de l'automne, la rue s'animera encore avec une première activité le samedi 29 septembre à 17h dans le cadre des Journées de la culture, sous la forme d'un micro ouvert littéraire avec des auteurs laurentiens, agrémenté de jazz et de chocolat chaud.

Cet aménagement a été conçu et réalisé par l'OBNL La Pépinière / Espaces collectifs, en collaboration avec l'arrondissement de Saint-Laurent. À noter que le collège Vanier a également contribué : en collaboration avec l'arrondissement, le concours d'architecture pour la création de mobilier urbain à la place Rodolphe-Rousseau, a été ouvert cette année au projet de la rue Decelles. L'équipe étudiante gagnante, sous la direction du professeur Richard Klopp du programme d'architecture du collège Vanier, a reçu une bourse de 500 $ de l'arrondissement pour son concept « Anapausis », un long banc en bois situé devant le parc Decelles.

Pour rappel, cet aménagement évoluera lors des deux premières années (2018-2019), servant à tester les éléments temporaires, leur utilisation et le degré de satisfaction des citoyens, avant la réalisation de l'aménagement permanent prévu en 2020. Il s'agit du second projet de Saint-Laurent dans le cadre du PIRPP après l'aménagement dans le quartier Norvick en 2015.

À propos du PIRPP

Le Programme d'implantation de rues piétonnes et partagées offre un soutien financier et technique aux arrondissements afin qu'ils conçoivent et réalisent des projets de rues partagées, dont les concepts, uniques à chacun et élaborés avec et pour le milieu, répondront aux besoins de leurs résidents. Les arrondissements dont le projet a été sélectionné - à la suite d'un appel à projets - reçoivent un soutien sur une période de trois ans afin de tester des aménagements temporaires dans les deux premières années du projet puis de mettre en place des aménagements permanents lors de la troisième année.

Pour de plus amples renseignements sur le PIRPP, consultez le portail de la Ville de Montréal, section Transport.

