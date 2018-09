L'accélérateur Holt Fintech fait converger l'avenir des entreprises de technologies financières







MONTRÉAL, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - L'innovation ne connaît pas de limites. Aujourd'hui, l'entreprise Holt Fintech Accelerator est fière d'accueillir les treize équipes qui participeront à son programme de douze semaines. Annoncé plus tôt cette année à Montréal, le projet vise à poursuivre l'héritage entrepreneurial de Sir Herbert Holt, qui fut un pionnier de la technologie au Canada dans les secteurs du transport, de l'énergie et des banques, créant même l'un des plus importants services publics privés au monde.

L'accélérateur d'entreprises Holt Accelerator offre aux participants l'occasion unique de bénéficier d'une aide pratique provenant d'institutions financières engagées, de sociétés de capital-risque, de partenaires, de séances de formation, de mentors de classe mondiale, d'une immersion dans le monde des technologies financières, d'investissements financiers et plus encore.

«?Tout a été pensé afin de tirer le meilleur parti du programme et de libérer tout le potentiel des entreprises en démarrage sélectionnées?», déclare Brendan Holt Dunn, fondateur et associé directeur du programme Holt Fintech Accelerator. Jan Christopher Arp, coassocié directeur, ajoute : «?Il existe une foule d'excellentes entreprises de technologies financières, dont l'échange d'idées et de réseaux contribuera certainement à créer une société meilleure.?»

Provenant d'horizons très différents sur le plan de la géographie, du secteur et de la technologie, les entreprises en démarrage choisies devront repousser les limites de ce qui a déjà été réalisé dans le domaine des technologies de rupture, en particulier celui de l'intelligence artificielle.

En savoir plus sur les treize finalistes

Commercial Passport offre des solutions de connaissance du client (KYC) numériques aidant les institutions financières à réduire le délai d'embarcation des clients en automatisant l'analyse des bénéficiaires effectifs et la maintenance des documents clients. Conçue à Toronto , en Ontario , la solution universelle de connaissance du client (KYC) de Commercial Passport constitue un changement de paradigme dans sa collection, fournissant aux expéditeurs et aux destinataires une chaîne de traçabilité claire pour les documents KYC grâce à la technologie de la chaîne de blocs. Consilium Crypto propose des fonds, des bureaux de gestion du patrimoine et des opérations de change avec des renseignements utiles pour les marchés de cryptomonnaies en utilisant des indices personnalisés, des données du marché, des nouvelles et des données alternatives. Basée à Toronto , en Ontario , avec un bureau à Montréal, au Québec, Consilium Crypto fournit aux entreprises une solution fondée sur les données grâce à des milliards de points de données, couvrant plus de 90 % du volume des échanges mondiaux de cryptomonnaies. CreditSCRIPT est basée à Londres, au Royaume-Uni, et fournit une plateforme d'investissement intégrant une technologie de diffusion multimédia propriétaire pour rassembler les occasions de prêts numériques pour les consommateurs, les PME et les courtiers immobiliers au sein d'un même tableau de bord et marché boursier. La solution de CreditSCRIPT est entièrement réglementée et fournit des solutions intégrées de gestion des commandes, de gestion de portefeuille, d'évaluation et de conservation sécurisée aux investisseurs professionnels. La mission de Curu est de redéfinir la finance et le crédit en passant d'un système paralysant et abusif à un système qui responsabilise les individus. Basée à Charlotte, en Caroline du Nord, l'entreprise Curu automatise l'amélioration du crédit en analysant les finances des utilisateurs et en faisant des suggestions concrètes sur des aspects tels que les paiements, les augmentations de solde et les erreurs de rapport de crédit. Le programme crée une expérience en récompensant les utilisateurs avec des badges et des crédits Curu pour leurs bonnes pratiques de crédit. FundSeeder est un marché pour les nouveaux gestionnaires de fonds. Elle trouve les meilleurs talents insoupçonnés du monde de la finance à l'échelle mondiale et les met en contact avec les investisseurs de façon directe ou par l'intermédiaire de produits financiers. Basée à Boca Raton, en Floride, cette plateforme permet de créer et de partager de nouveaux produits de gestion active avec des investisseurs institutionnels grâce aux investissements de FundSeeder. Ivy Lender est un marché de prêt en ligne qui relie les petites, moyennes et grandes entreprises à des prêteurs en fonction de leur profil de crédit et de leurs besoins de prêt. Ivy Lender est unique dans l'espace des entreprises de technologie financière, car elle offre également des solutions de traitement des paiements et des devises étrangères à ses clients aux États-Unis et au Canada . Ivy Lender est situé à Plantation, en Floride. KapitalWise aide ses clients à améliorer leur santé financière avec différents outils. De l'évaluation du bien-être financier à la prévision des flux de trésorerie et à la définition d'objectifs intelligents, cette plateforme d'intelligence artificielle permet aux banquiers de communiquer avec leurs clients pour les aider à réussir sur le plan financier. Basée à New York, dans l'État de New York, KapitalWise utilise des données clients existantes, des sources externes et sa propre plateforme propriétaire pour approfondir les relations avec chaque client unique. Liquidity Marketplace LTD (LMX) transforme les marchés de liquidités des sociétés et des banques du classement Fortune 1000 à travers le monde en leur fournissant un lieu où elles peuvent faire des emprunts et des prêts directement entre elles sans intermédiaire. Basée à Vancouver , en Colombie-Britannique, LMX, propose également sa technologie à la fois aux banques et aux autres marchés des prêts entre pairs en prélevant des frais de courtage sur les frais de marché et d'abonnement à ses logiciels à la demande. LoanConnect a été lancée en 2016 et est la principale plateforme de recherche de prêts personnels au Canada , grâce à laquelle les consommateurs peuvent rechercher parmi les 20 meilleurs prêteurs pour obtenir les meilleurs taux et conditions. La société souhaite offrir un financement rapide et révolutionnaire grâce à un choix de prêteurs pour tous les consommateurs, quels que soient leur cote de crédit ou le moment et l'endroit de leur demande. Owl.co propose des agents virtuels conformes qui traitent les données sensibles pour conclure les ventes et améliorer le service à la clientèle pour différents produits des banques et des assureurs. Owl fournit une plateforme avec preuve à connaissance nulle propriétaire avec des fonctionnalités uniques de profilage client, permettant aux institutions hautement réglementées d'offrir des solutions personnalisées à leurs clients sans compromettre la sécurité ou l'intégrité des données. De Vancouver , en Colombie-Britannique, Owl a été lancée il y a moins de six mois et a déjà réalisé des produits de plus d'un million de dollars et compte quelques-unes des plus grosses sociétés au monde parmi ses clients. PrestaGente, une entreprise de Bogotá, en Colombie, résout le problème de la protection des contrats de dette en prenant en charge les processus physiques et numériques utilisant la technologie de la chaîne de blocs. Lorsqu'une transaction de dette est effectuée, l'unité des données numériques et de la présence physique est perdue, générant ainsi une perte de renseignements et de confiance dans l'ensemble du système financier. PrestaGente propose des services de chaîne de blocs qui résolvent le problème de la crédibilité et de l'information et qui constituent une amélioration par rapport au système actuel de gardien. QuantumSense est une société d'intelligence artificielle fondée au Canada ayant réussi avec succès le volet d'apprentissage automatique du programme CDL à Toronto . Elle fournit une recherche sémantique supérieure qui fonctionne au niveau de la phrase pour donner une recherche plus précise et plus rapide des idées ou des passages de texte dans des documents ou des archives de toute entreprise qui cherche à simplifier le flux de travail. Jumelée à l'analyse des sentiments, cette analyse peut également être utilisée pour l'analyse fondamentale des finances et des médias sociaux afin d'analyser des données non structurées et de faire de meilleures prévisions en temps réel. Smart Pay se présente comme le chaînon manquant entre les banques et les détaillants pour les paiements instantanés par carte sur mobile. Créée à Montréal en 2013, Smart Pay aide les détaillants et les banques à déployer une solution de paiement dans leur propre application ou sur leur site Web pour permettre aux clients de payer en utilisant l'identifiant biométrique de leur téléphone intelligent, sans devoir s'enregistrer ou fournir des informations sécurisées. Grâce à leur service, ils abordent directement la nouvelle directive sur les services de paiement 2 (DSP 2) -- par l'intermédiaire de la directive sur les systèmes bancaires ouverts.

À propos de Holt Accelerator

L'accélérateur d'entreprises Holt Accelerator offre aux participants l'occasion unique de bénéficier d'une aide pratique provenant de partenaires engagés, de séances de formation, de mentors de classe mondiale, d'une immersion dans le monde des technologies financières, de réunions de conseils d'administration, d'investissements financiers et plus encore. En outre, le programme de Holt Accelerator est le seul accélérateur qui offre l'un des plus importants fournisseurs de solutions d'intelligence artificielle appliquées au Canada, Stradigi AI, une ressource éprouvée pour toutes les entreprises de technologie financière qui souhaitent aller de l'avant. Tout est pensé pour tirer le meilleur parti du programme et libérer tout le potentiel des entreprises en démarrage sélectionnées.

À propos de Holdun

La famille Holt-Dunn est l'héritière directe de Sir Herbert Holt et l'une des plus en vue de Montréal. Son ancêtre a immigré au Canada en 1873 et a fondé la Montreal Light, Heat & Power Company, qui sera plus tard nationalisée et portera le nom d'Hydro-Québec. Tous des gens d'affaires dans l'âme, les membres de la famille Holt ont fondé ou détenu plus de 300 entreprises à l'échelle locale et internationale. À une certaine époque, la famille détenait des actifs représentant environ 3 milliards de dollars (l'équivalent de 40 milliards de dollars en monnaie d'aujourd'hui). Ce montant était dix fois plus élevé que la monnaie en circulation du gouvernement canadien. Sir Herbert Holt a été intronisé au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 1979 et est, à ce jour, le président et président directeur ayant eu le plus long état de service à la RBC (de 1908 à 1934). Sa participation a été cruciale pour faire de la RBC la plus grande banque du pays et la troisième en importance en Amérique du Nord.

