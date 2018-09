Le Groupe Investors simplifie sa gamme de fonds de placement en apportant des modifications aux objectifs de placement et en procédant à des fusions







WINNIPEG, le 17 sept. 2018 Le Groupe Investors a annoncé aujourd'hui les propositions de modifications suivantes : révisions des objectifs de placement ou des stratégies fondamentales de plusieurs fonds et plusieurs fusions de fonds.

« Les modifications proposées vont simplifier notre gamme de fonds communs de placement et améliorer l'efficacité des portefeuilles, a indiqué Jon Kilfoyle, vice-président principal, Placements IG. Elles permettront également une gestion plus diversifiée des placements et un meilleur positionnement des placements, ce qui améliorera le rendement à long terme et aidera nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. »

Modifications des objectifs de placement proposées

Le Groupe Investors propose de modifier les objectifs et les stratégies de placement fondamentales des fonds suivants de manière à offrir des occasions étendues de diversification de la gestion des placements :

Fonds Nature et avantage des modifications proposées Nouveau nom du fonds reflétant les modifications apportées aux objectifs Fonds canadien de ressources naturelles Investors -Étendre la portée géographique -Accroître l'exposition aux sociétés de partout dans le monde dans le secteur des ressources naturelles -Occasions étendues de diversification de la gestion des placements Fonds mondial de ressources naturelles IG Mackenzie Fonds canadien Croissance petite capitalisation Investors -Accroître l'exposition aux sociétés canadiennes à petite et à moyenne capitalisation -Occasions étendues de diversification de la gestion des placements Fonds canadien petite et moyenne capitalisation Investors Catégorie canadienne Croissance petite capitalisation Investors Catégorie canadienne petite et moyenne capitalisation Investors Catégorie canadienne petite capitalisation Investors** Catégorie canadienne petite et moyenne capitalisation Investors II Catégorie mondiale Valeur IG Mackenzie Cundill* -Gestion de portefeuille plus efficace, pouvant se traduire par des frais d'opérations réduits Catégorie globale Investors II

* En vigueur le ou vers le 4 février 2019, à moins d'indications contraires ** En vigueur le ou vers le 8 février 2019

De plus, les catégories suivantes ont l'intention d'adopter une méthode de placement axée sur les fonds de fonds. Cela leur permettra d'avoir accès aux marchés au moyen d'investissements dans des versions correspondants des fiducies à participation unitaire comportant des objectifs similaires et de pouvoir ainsi mettre en commun leurs actifs afin de faciliter les décisions de gestion et de réduire éventuellement les frais d'opérations :

8 février 2019 Catégorie Actions canadiennes Investors* Investira dans le Fonds d'actions nord-américaines Investors Catégorie Actions nord-américaines Investors II Catégorie Croissance actions canadiennes IG Mackenzie* Investira dans le Fonds d'actions nord-américaines Investors Catégorie Actions nord-américaines Investors III Catégorie Croissance canadienne Investors* Investira dans le Fonds d'actions nord-américaines Investors Catégorie Actions nord-américaines Investors IV Catégorie canadienne Valeur grande capitalisation Investors* Investira dans le Fonds d'actions nord-américaines Investors Catégorie Actions nord-américaines Investors V Catégorie Actions américaines à faible volatilité IG Putnam* Investira dans le Fonds d'actions américaines de base Investors Catégorie Actions américaines de base Investors III

Globalement, les modifications des objectifs pourraient permettre d'améliorer le rendement à long terme.

* Ces catégories n'acceptent plus de nouveaux placements (à partir des dates des modifications apportées aux objectifs), sauf en ce qui concerne le réinvestissement de distributions et de dividendes, les cotisations faites dans le cadre d'un programme de prélèvements automatiques (PPA) existant et les échanges entre des séries de la même catégorie; ces exceptions seront autorisées sous réserve des exigences d'admissibilité habituelles.

Fusions de fonds

Le Groupe Investors propose également plusieurs fusions de fonds. Ces fusions visent à procurer aux investisseurs une gamme simplifiée de produits et des occasions étendues de diversification de la gestion des placements et elles pourraient dans certains cas se traduire par des frais réduits.

Les fusions de fonds proposées suivantes devraient entrer en vigueur à la fermeture des bureaux le 8 février 2019, sous réserve des approbations nécessaires.

Fonds actuel (fonds fusionné) Fusionné avec (Fonds prorogé) Fonds d'actions canadiennes Investors Fonds d'actions nord-américaines Investors Fonds de croissance d'actions canadiennes IG Mackenzie Fonds d'actions nord-américaines Investors Fonds de croissance canadien Investors Fonds d'actions nord-américaines Investors Fonds canadien Valeur grande capitalisation Investors Fonds d'actions nord-américaines Investors Fonds canadien petite capitalisation Investors Fonds canadien Croissance petite capitalisation Investors** Fonds canadien équilibré IG Mackenzie Ivy Fonds mutuel Investors du Canada Fonds de croissance de dividendes américains Investors Fonds d'actions américaines de base Investors Fonds Valeur grande capitalisation É.-U. Investors Fonds d'actions américaines de base Investors Fonds d'actions américaines à faible volatilité IG Putnam Fonds d'actions américaines de base Investors Fonds d'obligations canadiennes Investors Fonds de revenu IG Mackenzie Fonds de revenu Marchés émergents IG Putnam Fonds américain à revenu élevé IG Putnam Fonds mondial Valeur IG Mackenzie Cundill Fonds global Investors Fonds immobilier mondial Investors Fonds global Investors Portefeuille de revenu mensuel et de croissance mondiale Alto Portefeuille de croissance équilibré Allegro***

** Si elle est approuvée, la fusion du Fonds canadien petite capitalisation Investors avec le Fonds canadien Croissance petite capitalisation Investors aura lieu, sans égard à l'approbation de la modification de l'objectif du Fonds canadien Croissance petite capitalisation Investors (indiquée à la rubrique Modifications des objectifs de placement proposées). *** Le ou vers le 1er novembre 2018, le nom du Portefeuille de croissance équilibré Allegro sera modifié en faveur de Portefeuille de base IG - Équilibré Croissance.

Assemblées des porteurs de titres

Ces fusions et modifications des objectifs de placement sont assujetties à l'approbation des porteurs de titres et/ou des organismes de réglementation. Les porteurs de titres inscrits au 5 octobre 2018 seront appelés à approuver les fusions et les modifications des objectifs concernant leurs fonds aux assemblées qui sont prévues le 4 décembre 2018 à 10 h (HC) au siège social du Groupe Investors à Winnipeg.

Tout investissement dans un fonds de placement peut donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Vous êtes prié de lire le prospectus des Fonds et de consulter un conseiller du Groupe Investors avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas des placements garantis, les valeurs fluctuent régulièrement et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Les recommandations portent uniquement sur les fonds de placement du Groupe Investors.

Fondé en 1926, le Groupe Investors est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, le Groupe Investors offre une gamme étendue de produits d'assurance, des valeurs mobilières, des prêts hypothécaires et d'autres services financiers. Le Groupe Investors gérait un actif de 89,8 milliards de dollars au 31 août 2018 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada et gérait un actif total de plus de 161,1 milliards de dollars au 31 août 2018.

