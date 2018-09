Élections 2018 : l'ACQ s'inquiète du déficit d'entretien des infrastructures québécoises







MONTRÉAL, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) souhaite interpeller les partis politiques au sujet du déficit d'entretien global des infrastructures québécoises, qui s'élève maintenant à 20,8 milliards de dollars, alors qu'il était évalué à 17,6 milliards l'an dernier. À lui seul, le déficit d'entretien des infrastructures scolaires (primaires, secondaires et formation aux adultes) représente 3,9 milliards de dollars du déficit d'entretien.

Un déficit de plus en plus important

Une situation alarmante pour l'ACQ, qui s'inquiète de voir croître ce déficit année après année. Uniquement au cours de la dernière année, il a augmenté de 3,2 milliards de dollars. « Il y a deux raisons pour lesquelles le déficit d'entretien augmente sans cesse. D'une part, nous ne connaissons pas l'état de l'ensemble de nos infrastructures et nous faisons des découvertes chaque année. D'autre part, et c'est ce qu'il y a de plus inquiétant, le gouvernement n'investit pas assez pour remédier au vieillissement et à la dégradation naturelle des infrastructures », souligne le président de l'ACQ, Francis Roy.

En effet, au cours de la dernière année seulement, l'ACQ estime que le manque à gagner dans le budget du maintien des actifs était de 800 millions de dollars. « L'an dernier, le gouvernement a investi 2 milliards de dollars pour le maintien des actifs, alors que des investissements de 2,8 milliards auraient été nécessaires. Il y a donc une différence de 800 millions entre ce qui a été investi et ce qui aurait dû être investi par le gouvernement pour le maintien des actifs », affirme Jean-Philippe Cliche, économiste à l'ACQ.

Déficit d'entretien et déficit d'espace dans le réseau scolaire

Face à une croissance record du nombre d'élèves inscrits dans les écoles de Montréal, la Commission scolaire de Montréal a interpellé les partis politiques au début de la campagne électorale pour que l'on double les investissements dédiés aux infrastructures scolaires afin de remédier au manque de locaux et au déficit du maintien des actifs, dont 88 % se trouvent dans un « mauvais » ou « très mauvais état » selon le plan directeur d'investissements.

« On souhaite construire de nouvelles écoles parce qu'il n'y a plus assez d'espace pour accueillir les nouveaux élèves, mais il y a des écoles existantes qui sont vides parce qu'elles sont dans un état de détérioration trop avancée pour y accueillir nos enfants », dénonce Francis Roy.

« Le prochain gouvernement devra s'attaquer à ce problème sans tarder, au risque de voir le déficit d'entretien des infrastructures continuer de progresser, particulièrement dans le réseau scolaire où les besoins sont les plus criants », soutient le président de l'ACQ.

Mieux planifier et investir dans le maintien des actifs

Pour résorber le déficit d'entretien des infrastructures québécoises, l'ACQ propose de mettre en place un vrai plan du maintien des actifs. « Il faut éviter d'augmenter le déficit d'entretien chaque année en investissant davantage pour maintenir les actifs du parc immobilier québécois en bon état tout en continuant de rénover les bâtiments classés D ou E. Une telle stratégie permettrait au Québec de résorber petit à petit son déficit d'entretien en limitant la détérioration des nouvelles infrastructures que l'on bâtit », soutient l'économiste de l'ACQ.

