Des sociétés de relations publiques de premier plan lancent Fishman Canada

Une nouvelle agence de relations publiques répondra aux besoins du secteur canadien florissant de la franchise

TORONTO, 17 septembre 2018 /CNW/ - Fishman PR, la plus importante entreprise de relations publiques pour franchisés aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec PUNCH Canada aux fins de lancer Fishman Canada, une nouvelle agence de relations publiques dont la mission est de répondre aux besoins spécifiques des franchisés canadiens.

Fishman PR, entreprise basée à Chicago et reconnue comme la première agence de relations publiques pour franchisés en Amérique du Nord, a indiqué que la nouvelle société mettra l'accent sur la prestation de services de communication pour le secteur canadien florissant de la franchise. Soutenir les marques américaines auprès des principaux franchisés au Canada et des franchiseurs canadiens qui souhaitent recruter des franchisés constituera l'un des éléments clés de l'offre de service de Fishman Canada.

«?Le Canada possède plus de franchises par personne que n'importe quel autre pays au monde?», a indiqué Brad Fishman, président de Fishman Canada. «?Nous voyons les occasions de promouvoir les sociétés franchisées ainsi que de mettre à profit nos 27 années d'expérience dans le secteur de la franchise qui se classe au douzième rang des industries canadiennes de premier plan.?»

PUNCH, dont le siège social est situé à Toronto, s'est avéré un choix naturel pour cette nouvelle initiative, a-t-il ajouté. PUNCH est l'agence de référence de l'Association canadienne de la franchise (Canadian Franchise Association) ainsi que celle de nombreuses franchises reconnues à l'échelle nationale. Ces clients seront maintenant servis par Fishman Canada.

«?Nous sommes très enthousiasmés de lancer Fishman Canada en collaboration avec l'agence par excellence incontestée en Amérique du Nord dans le domaine des relations publiques pour sociétés franchisées. Brad et son épouse Sherri ont consacré leurs carrières à ce secteur d'activité. Nous avons hâte de répondre aux besoins croissants de la communauté canadienne des franchisés?», a mentionné Jeff Lake, président de Fishman Canada.

Diriger la génération de pistes et sensibiliser les consommateurs à la marque comptent parmi les services principaux que Fishman Canada offrira aux sociétés franchisées tant à l'échelle locale que nationale. Des professionnels des communications travailleront de concert avec les franchisés canadiens afin de permettre à ces derniers d'élargir leur empreinte commerciale au Canada. La nouvelle société soutiendra activement les entreprises membres de l'Association canadienne de la franchise qui souhaitent accroître leur présence et leur portée dans divers marchés canadiens.

Fishman Canada sera exploitée en tant que société distincte et établie dans les bureaux de PUNCH Canada situés la rue John au centre-ville de Toronto.

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.fishmancanada.com

À propos de Fishman PR

Fondée en 1991, l'entreprise de relations publiques Fishman, basée à Chicago, offre aux franchiseurs des services de relations publiques, de marketing de contenu et de relations avec des influenceurs. Depuis 27 ans, l'agence spécialisée a soutenu la croissance de franchisés par l'entremise d'une création de pistes intelligente et puissante et de campagnes de sensibilisation à la marque. Le magazine Entrepreneur, dans son tout premier classement «?Best in Service?» (meilleur service), a récemment choisi Fishman PR comme première agence de relations publiques pour sociétés franchisées, et ce, parmi les plus importants fournisseurs de services aux franchisés de ce secteur d'activité. Fishman PR est une agence partenaire de Worldcom Public Relations Group, un groupe d'agences internationales de relations publiques composé de 110 agences mondiales qui exercent leurs activités dans plus de 95 villes à travers six continents.

Personne-ressource :

Lisa Raffaele/Vice-présidente

647-837-1265

lisa@fishmancanada.com

