Avis aux médias: Cérémonie d'inauguration de la rue Stanley A. Milner au Village at Griesbach

EDMONTON, le 17 sept. 2018 /CNW/ - Le 22 septembre 2018, la Société immobilière du Canada et le régiment South Alberta Light Horse tiendront une cérémonie afin d'inaugurer une rue et de dévoiler une plaque en l'honneur de l'ancien colonel honoraire Stanley A. Milner et de la famille Milner. La nouvelle rue se trouve au Village at Griesbach.

Stanley Milner a incarné l'engagement de sa famille envers le patrimoine militaire d'Edmonton, ayant été colonel honoraire au sein du régiment South Alberta Light Horse et fondateur de la South Alberta Light Horse Regiment Foundation, organisme qui préserve l'histoire du régiment et offre du soutien aux militaires à la retraite et aux familles de militaires. M. Milner a également été un homme d'affaires prospère et un conseiller municipal. Il a siégé au sein du conseil d'administration de l'Edmonton Public Library, de l'University Hospital et du Royal Alexandra Hospital, en plus d'autres institutions provinciales et civiques. Il a été décoré de l'Ordre du Canada et de l'Ordre d'excellence de l'Alberta.

Cérémonie d'inauguration de la rue Stan Milner

Quand : 13 h à 14 h Quoi : Cérémonie spéciale en l'honneur du colonel honoraire Stanley Milner et de sa famille, avec le dévoilement de la plaque

d'une nouvelle rue et d'une plaque honorifique. La cérémonie sera suivie d'une brève réception. Des porte-paroles seront

disponibles pour des entrevues avec les médias.



Conférenciers :



Honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, député d'Edmonton Mill Woods au Parlement

John McBain, président-directeur général, Société immobilière du Canada

Mike Vernon, lieutenant-colonel, commandant adjoint du 41e Groupe-brigade du Canada

Bev Esslinger, conseillère municipale - Quartier 2

Nicole Goehring, députée d'Edmonton-Castle Downs à l'Assemblée législative de l'Alberta et agente de liaison

du gouvernement auprès des Forces canadiennes

Kevin Milner, délégué de la famille Milner Séance de photo : Le dévoilement et la présentation d'une plaque de rue et d'une plaque honorifique en présence de M. Milner aura lieu

une fois les allocutions terminées.



Où : Croisement du boulevard Pegasus et du chemin Sir Arthur Currie N.-O.

Village at Griesbach

La collectivité d'une superficie de 620 acres se situe à seulement 12 minutes du centre-ville d'Edmonton, au nord, et elle accueillera, en fin de compte, quelque 13 000 personnes. La collectivité compte certains des éléments et parcs naturels les plus spectaculaires d'Edmonton, incluant trois kilomètres de sentiers pédestres, quatre lacs immaculés, de grands espaces verts, des parcs et monuments soulignant le patrimoine militaire local, ainsi que les 24 acres de l'espace vert primé. Central Hill Park et de son sommet. La collectivité a été nommée en l'honneur de l'une des personnalités les plus dynamiques de l'histoire d'Edmonton, le major-général William Antrobus Griesbach. Elle se trouve sur le site de l'ancienne base des Forces canadiennes Edmonton, qui a été l'une des bases militaires canadiennes les plus achalandées de l'Ouest canadien à partir des années 1950 jusqu'à 2001.

À propos de la Société immobilière du Canada

La Société immobilière du Canada est une société d'État fédérale autofinancée qui se spécialise en immobilier, en aménagement et en gestion d'attractions. Son rôle consiste à optimiser la valeur économique et communautaire issue de la réintégration d'anciennes propriétés gouvernementales dans le tissu urbain et à exploiter certaines attractions phares comme la Tour CN à Toronto, le parc Downsview, le Vieux-Port de Montréal et le Centre des sciences de Montréal.

