Les ACVM nomment une nouvelle secrétaire générale

MONTRÉAL, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé aujourd'hui la nomination de Laura Belloni au poste de secrétaire générale, et ce, à compter du 17 septembre 2018.

Au cours des dix dernières années, Mme Belloni a été responsable de la coordination réglementaire et directrice des affaires réglementaires aux ACVM. Elle était chargée de la gestion des projets réglementaires et de nombreux autres projets.

À titre de secrétaire générale, Mme Belloni sera responsable de la gestion et de la supervision des activités du Secrétariat, en plus de coordonner la mise en oeuvre du plan stratégique et de veiller à l'atteinte des objectifs de celui-ci. Elle succède à Kim Lachapelle, qui a été récemment nommée au poste de vice-présidente, stratégie, risques et performance à l'Autorité des marchés financiers (l'Autorité).

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une personne de la trempe de Laura pour prendre la relève à titre de secrétaire générale. Laura connaît étroitement tous les dossiers d'intérêt de l'ensemble des autorités canadiennes en valeurs mobilières », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l'Autorité. « Sa nomination est donc un gage de continuité et de succès pour nous tous. »

Avant d'entrer au service des ACVM en 2007, Mme Belloni était conseillère juridique et analyste à la réglementation à l'Autorité, où elle offrait des services consultatifs juridiques sur diverses questions liées au droit de valeurs mobilières et effectuait des recherches approfondies sur des questions de droit comparé des cadres internationaux en matière de valeurs mobilières et de réglementation. Avant 2002, elle exerçait le droit des affaires chez Marval, O'Farrell & Mairal, plus important cabinet d'avocats en Argentine dans le domaine des fusions et acquisitions et des services complets, où elle conseillait des clients internationaux et locaux sur diverses opérations commerciales transfrontalières. Mme Belloni est titulaire d'un baccalauréat en droit de la Universidad de La Plata (Argentine) ainsi que d'une maîtrise en droit international de l'Université d'Ottawa. Elle est autorisée à exercer le droit en Argentine et au Québec et est également membre du Project Management Institute (PMI).

« Le travail remarquable accompli par Kim à titre de secrétaire générale des ACVM mérite également d'être souligné. Sa rigueur et son sens de la diplomatie ont assurément contribué au bon fonctionnement de cette organisation au cours des deux mandats qu'elle a exercés », a ajouté M. Morisset. « Au nom de tous les collègues des ACVM, je la remercie chaleureusement pour son importante contribution. »

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

