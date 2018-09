Avis aux médias - Rassemblement des dirigeants et des jeunes d'expression anglaise pour le visionnement du débat des chefs







MONTRÉAL, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Lundi soir, le Quebec Community Groups Network et son initiative Vote it Up, une campagne de participation électorale des jeunes, organisent une grande soirée de visionnement pour regarder en direct le débat des chefs qui sera diffusé en anglais. Un groupe de membres du QCGN, d'intervenants et de jeunes - dont un grand nombre votera pour la première fois aux élections provinciales - écoutera ce que les chefs de parti auront à proposer et réagira en direct par l'intermédiaire des médias sociaux.

Date : 17 septembre 2018 Heure : Débutant à 17 heures Où : Salle de conférence du Quebec Community Groups Network

1819, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal

L'initiative Vote it Up du Quebec Community Groups Network a été créée pour inciter les jeunes à se rendre aux urnes le 1 octobre 2018. Afin de susciter leur intérêt, le projet Vote it Up s'emploie à établir des liens avec les jeunes sur les campus et sur les réseaux de médias sociaux qu'ils fréquentent.

Le Quebec Community Groups Network est un organisme à but non lucratif qui rassemble 57 organismes communautaires d'expression anglaise répartis dans tout le Québec. Sa mission consiste à cerner, aborder et explorer les enjeux stratégiques qui ont des répercussions sur le développement et la vitalité du Québec d'expression anglaise tout en favorisant le dialogue et la collaboration.

SOURCE Quebec Community Groups Network (QCGN)

Communiqué envoyé le 17 septembre 2018 à 10:04 et diffusé par :