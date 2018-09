Blume Global présente une nouvelle ère numérique de croissance, d'innovation et de création de valeur pour l'écosystème mondial de la chaîne d'approvisionnement







L'entreprise fait fond sur 25 ans d'expérience dans la fourniture d'une plate-forme éprouvée et fiable dans REZ-1; réimagine une chaîne d'approvisionnement numérique axée sur la personne pour chaque kilomètre, chaque mouvement et chaque mode

LONG BEACH, Californie, 17 sept. 2018 /CNW/ -- IANA EXPO -- Rez-1, Inc. a annoncé aujourd'hui une importante évolution dans sa vision pour l'autonomisation d'un écosystème mondial de la chaîne d'approvisionnement numérique en temps réel, collaboratif et axé sur la croissance, avec son orientation stratégique élargie, un nouveau nom et de nouvelles solutions. Le nouveau nom, Blume Global, reflète la vision et la mission de l'entreprise afin d'aider tous les participants à l'écosystème mondial de la chaîne d'approvisionnement, depuis les détaillants et fabricants jusqu'aux fournisseurs de services logistiques, aux transporteurs ferroviaires et maritimes, aux transporteurs routiers à stimuler l'innovation et la croissance tout en trouvant un équilibre entre les coûts et les économies pour offrir une nouvelle valeur.

Depuis 1994, REZ-1 a créé une plate-forme fiable dans l'espace intermodal avec plus de 5 000 utilisateurs, plus de 300 entreprises de marketing intermodal (IMC) avec plus de 1 400 bureaux et plus de 4 100 transporteurs routiers. La plate-forme traite un milliard de dollars en revenus annuels pour ses clients avec une exactitude de la facturation de 99,99 %. En se basant sur le processus et les connaissances opérationnelles, les données et le réseau obtenus grâce à son expérience de près de 25 ans, Blume Global utilise ces acquis pour l'écosystème mondial de la chaîne d'approvisionnement. Bien que la majorité des solutions de visibilité et d'orchestration soient exclusivement axées sur les coûts et les économies, les clients de Blume se concentrent sur la croissance et utilisent la chaîne d'approvisionnement comme moteur stratégique de l'entreprise.

« La plate-forme REZ-1 a été absolument transformationnelle, car elle a présenté et permis le concept révolutionnaire d'un écosystème connecté et collaboratif - et en a fait une réussite. Voir Blume Global intégrer le succès de REZ-1 dans l'écosystème mondial de la chaîne d'approvisionnement est un autre moment transformationnel, car il apportera une nouvelle valeur à de nombreux autres intervenants de l'écosystème tout en procurant une nouvelle valeur aux intervenants intermodaux existants et à leurs clients. Nous sommes impatients de découvrir l'avenir de Blume » a déclaré Shawn Tureman, directeur général adjoint du Groupe, Intermodal Domestic Marketing, Norfolk Southern Corporation.

« La chaîne d'approvisionnement subit une transformation radicale et, avec cette transformation, nous avons l'opportunité de voir au-delà des économies seulement et d'exploiter la technologie et l'innovation pour stimuler la croissance et la création de valeur - et de réduire quand même les coûts. En même temps, nous pouvons être plus résolus dans la façon dont nous exploitons la chaîne d'approvisionnement, en réduisant le gaspillage ou en favorisant les initiatives de RSE de nos clients ou d'éducation et formation ainsi que du recyclage professionnel qui doit se produire avec les progrès de la technologie. En se basant sur plus de vingt ans de connaissances opérationnelles et de données, et sur notre réseau pour alimenter des réseaux, nous apportons une plate-forme fiable et éprouvée pour activer cette chaîne d'approvisionnement plus précise et axée sur la croissance depuis des entreprises les plus importantes jusqu'aux plus petits chauffeurs de factage », a déclaré Pervinder Johar, président-directeur général, Blume Global.

Selon Gartner, dans son rapport de janvier 2018 intitulé : « Supply Chain Brief: Getting Ready for Multienterprise Business Networks » (Mémoire sur la chaîne d'approvisionnement : se préparer pour les réseaux d'exploitation multientreprises), les analystes de Gartner ont souligné l'importance cruciale de la collaboration entre les réseaux, en déclarant : « Les réseaux d'entreprises de la chaîne d'approvisionnement multientreprises appuient une communauté de partenaires commerciaux qui doivent travailler et communiquer/collaborer sur des procédés opérationnels qui s'étendent à plusieurs entreprises, avec un focus partagé et de bout en bout. »

De plus, Gartner a publié un rapport en novembre 2017, intitulé « The Impact of the 'Network of Networks' on the Supply Chain and What Leaders Can Do About It » (L'impact du réseau des réseaux sur la chaîne d'approvisionnement et ce que les leaders peuvent faire à ce sujet) qui souligne : « Les chaînes d'approvisionnement doivent devenir plus flexibles, intelligentes, réactives et collaboratives -- et elles doivent offrir de nouveaux types d'expériences pour les clients. Elles peuvent le faire grâce à des écosystèmes fonctionnant avec de nouvelles technologies numériques. Ces modèles de gestion perturbateurs sont alimentés par des connexions qui permettent à des entreprises de s'unir et de fournir au client une expérience qui n'avait pas été possible par le passé ». C'est le réseau des réseaux par lequel Blume Global cherche à engendrer une nouvelle valeur.

La semaine prochaine, durant la conférence de direction de la chaîne d'approvisionnement Gartner qui se tiendra à Londres, l'entreprise présentera une gamme élargie d'offres visant à favoriser la visibilité et l'orchestration de bout en bout pour alimenter l'écosystème mondial de la chaîne d'approvisionnement, notamment en s'appuyant sur sa plate-forme de chaîne d'approvisionnement numérique existante pour exploiter les dernières avancées en intelligence artificielle, l'apprentissage machine, le traitement des langues naturelles (TLN), la chaîne de blocs, les mégadonnées, l'automatisation intelligente des traitements robotiques et l'IdO.

Qu'il s'agisse des plus grands détaillants, fabricants et entreprises de biens de consommation du monde entier ou des plus petites entreprises locales de camionnage de factage, le succès dépend de la visibilité et de l'orchestration de bout en bout de chaque mouvement, de chaque mode et de chaque kilomètre. À Blume Global, nous habilitons cette nouvelle ère numérique dans l'écosystème mondial de la chaîne d'approvisionnement, en mettant la croissance et l'innovation au coeur du focus, tout en préservant les économies et les réductions de coûts, afin de stimuler la création de valeur. En s'appuyant sur notre technologie révolutionnaire pour la gestion des biens physiques, notre plate-forme à la pointe du progrès permet de traiter des données critiques rapidement à travers un réseau de réseaux, de déceler des indications, de prendre des mesures correctives automatiquement et de réconcilier des transactions avec précision. Blume Global mène l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement vers une nouvelle ère d'orchestration, d'économies, de satisfaction du client et de croissance. Pour en apprendre davantage, visitez blumeglobal.com.

