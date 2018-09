La Banque Scotia présente les candidats et finalistes au prix Giller 2018







ST. JOHN'S, NL, le 17 sept. 2018 /CNW/ - La Banque Scotia est heureuse de présenter les candidats au prix Giller de cette année. Le lauréat du prix en 2017, Michael Redhill, en a fait l'annonce lors d'une cérémonie à The Rooms, à St. John's. Les 12 titres ont été choisis parmi un répertoire de 104 livres soumis par des éditeurs de partout au pays.

Cette année marque d'ailleurs le 25e anniversaire de la reconnaissance.

Voici donc les candidats au prix Giller de la Banque Scotia 2018 :

Les candidats ont été sélectionnés par un illustre jury composé de cinq membres : Kamal Al-Solaylee, écrivain et journaliste canadien (président); Maxine Bailey, dramaturge et vice-présidente pour l'avancement du Festival international du film de Toronto (TIFF); John Freeman, écrivain américain; Philip Hensher, romancier anglais; et Heather O'Neill, romancière canadienne.

Le jury n'a pu cacher son admiration :

« Nous, membres du jury, avons consacré des mois entiers à la sélection des candidats - un travail ardu ET merveilleux. Nous n'avions qu'un seul critère : l'excellence littéraire. Nous étions à la recherche de livres dont la prose raffinée, singulière et originale était le reflet d'une maîtrise fabuleuse de la langue et inégalée du récit. Les candidatures ont été férocement disputées, et chacun d'entre nous a vanté les mérites de ses coups de coeur. Au bout du compte, tous les candidats retenus ont su nous laisser bouche bée. Ils véhiculent l'imagination canadienne actuelle, une qui est à la fois multifacettes, hardie, audacieuse, emballante, réfléchie, avertie et pleine de colère et de joie. La littérature canadienne sait mettre en beauté les mystères de notre vaste pays et en lumière le chemin de ceux qui ont vécu l'effacement, l'immigration, l'oppression, qui ont frôlé la mort et qui méritent leur dû. Et elle se décline en une myriade de genres : l'autofiction; la science-fiction; l'épique saga familiale; le roman historique; le drame du passage à l'âge adulte; la nouvelle, la satire. Les oeuvres retenues sont proprement canadiennes et universelles. Elles sont exaltantes, tout simplement excellentes et n'ont rien à envier aux autres grandes oeuvres de ce monde. Les lire est un réel plaisir. »

Les finalistes au prix de cette année seront dévoilés à une conférence de presse qui se tiendra au Scotiabank Centre de la Scotia Plaza, à Toronto, le lundi 1er octobre, à 11 h (HE). (Les portes ouvriront à 10 h 30.)

« Je me réjouis vraiment pour ces 12 candidats. Ils ont signé des livres extraordinaires qui méritent d'être lus, et d'être connus. Après 25 ans, le prix continue d'accomplir sa mission première, soit celle de faire rayonner les écrivains canadiens et leurs oeuvres au pays et dans le monde. Et nous nous souhaitons encore 25 ans. Rien de cela n'aurait été possible sans l'aide de notre précieux partenaire, la Banque Scotia. Merci pour le soutien et le dévouement indéfectibles que vous montrez à la littérature canadienne. »

- Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia



« C'est une année marquante pour le prix Giller de la Banque Scotia : avec les mordus de la lecture, nous célébrons le 25e anniversaire de cet important prix littéraire. La Banque Scotia est fière de soutenir les auteurs de fiction talentueux du Canada. Félicitations aux candidats pour leurs oeuvres inspirantes! Il me tarde d'honorer les finalistes et le lauréat du prix Giller de la Banque Scotia en novembre. »

- John Doig, vice-président à la direction et chef du Marketing à la Banque Scotia

En outre, grâce à Between the Pages: An Evening with the Scotiabank Giller Prize Finalists (« Entre les lignes : soirée en compagnie des finalistes du prix Giller »), vous pourrez faire un tour « dans les coulisses » de l'esprit des auteurs, vivre un peu leur processus de création et écouter chaque finaliste lire un passage de son oeuvre. Tous les lieux de l'activité sont accessibles en fauteuil roulant, et un interprète de l'American Sign Language (ASL) sera sur place.

L'activité aura lieu à ces lieux et dates :

Calgary - 11 octobre

- 11 octobre Vancouver - 15 octobre

- 15 octobre Halifax - 25 octobre

- 25 octobre Ottawa - 30 octobre

- 30 octobre Toronto - 5 novembre

- 5 novembre New York - 7 novembre

- 7 novembre Londres - 15 novembre

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.scotiabankgillerprize.ca/news-events/events-and-important-dates/.

La cérémonie de remise du prix Giller de la Banque Scotia 2018 sera diffusée le lundi 19 novembre, à 20 h (HE) sur les ondes de CBC, et à 20 h (HE) sur CBC Radio One. Elle sera en outre retransmise en direct sur cbcbooks.ca. (CBC doit confirmer l'heure de diffusion.)

Audible, la plus grande bibliothèque de livres audio au monde, s'engage à appuyer les auteurs et narrateurs canadiens de talent. À ce titre, elle est fière de commanditer en exclusivité les livres audio du prix Giller de la Banque Scotia.

