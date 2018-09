Avis aux médias - La relève et les arts sherbrookois : dévoilement du gagnant du Prix Claude Métras







SHERBROOKE, QC, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que le bureau sherbrookois de Raymond Chabot Grant Thornton en collaboration avec la Grande Virée Artistique de Sherbrooke procéderont, le 20 septembre prochain, au dévoilement du lauréat du Prix Claude Métras.

L'artiste de la relève se méritera une bourse de 500 $, en plus de voir son oeuvre exposée dans le bureau de Sherbrooke de la firme, du 21 septembre 2018 au 7 septembre 2019. Le jeune récipiendaire pourra ainsi faire connaître davantage son oeuvre et son talent auprès de la population.

Aide-mémoire :

Quoi : Remise du Prix Claude Métras et autres reconnaissances à de jeunes artistes

Où : Bureau de Sherbrooke de Raymond Chabot Grant Thornton,

455, rue King Ouest, bureau 500, Sherbrooke

Quand : Jeudi, 20 septembre 2018, à 17 h 30

Il sera possible de prendre des photos des oeuvres et de réaliser des entretiens individuels.

Rappelons que le Prix Claude Métras est un concours annuel qui s'adresse aux étudiants de la région de Sherbrooke et qui est organisé par Raymond Chabot Grant Thornton et la Grande Virée Artistique de Sherbrooke. Il vise à encourager la relève artistique et à faire rayonner leurs oeuvres. Ce prix est remis en reconnaissance des nombreuses années d'engagement de l'homme d'affaires dans le milieu des arts et de la culture à Sherbrooke.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton (rcgt.com) compte aujourd'hui parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, avec plus de 2 500 professionnels, dont quelque 200 associés. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton et Grant Thornton LLP, autre firme canadienne membre de Grant Thornton International Ltd, accompagnent les organisations d'ici, avec plus de 4 400 professionnels et quelque 170 bureaux au Canada, dans l'atteinte de leur plein potentiel de croissance. Les sociétés membres et les sociétés représentantes de Grant Thornton International Ltd offrent à leur clientèle l'accès à l'expertise de plus de 50 000 professionnels dans au-delà de 135 pays.

À propos de la Grande Virée Artistique de Sherbrooke

La Grande Virée Artistique a vu le jour en 2002 sous l'initiative d'un groupe d'artistes sherbrookois réputés à l'échelle provinciale et nationale. Cet événement représente un parcours routier estival couvrant les six arrondissements de Sherbrooke et qui se déroule sur 10 jours consécutifs soit à la fin juin et au début juillet. Il permet de mettre en lumière les talents artistiques de chez nous autant en arts visuels qu'en métiers d'art. Depuis sa création, la Grande Virée Artistique a permis de faire rayonner plus d'une centaine d'artistes dans le milieu culturel de Sherbrooke. C'est un important rendez-vous qui est offert aux amateurs d'art, qui leur permet de découvrir des univers totalement différents, d'apprendre sur différentes techniques et savoir-faire et d'avoir un échange privilégié avec les artistes.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Communiqué envoyé le 17 septembre 2018 à 09:38 et diffusé par :