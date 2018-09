Le gouvernement du Canada octroie un contrat pour évaluer les effets cumulatifs du transport maritime sur les écosystèmes marins côtiers dans le cadre du Plan de protection des océans







OTTAWA, le 17 sept. 2018 /CNW/ - Le Canada est privilégié de posséder certains des littoraux les plus spectaculaires du monde, qui servent d'habitat à une riche biodiversité et à de précieux écosystèmes. Le gouvernement du Canada prend des mesures dans le cadre du Plan de protection des océans pour préserver et restaurer ces écosystèmes marins qui sont vulnérables au transport et au développement maritimes accrus.

À la suite d'un processus juste, ouvert et transparent, Transports Canada a octroyé un contrat à ESSA Technologies Ltd. pour examiner les méthodologies et les outils permettant d'évaluer les effets cumulatifs du transport maritime sur les écosystèmes marins côtiers.

Transports Canada et ESSA Technologies travailleront ensemble pour examiner différentes méthodologies et options pour l'évaluation des effets cumulatifs, tout en continuant de collaborer avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières pour connaître leurs principales préoccupations en ce qui a trait au transport maritime. Grâce à cette collaboration, la décision quant à l'outil d'évaluation à utiliser reposera sur des faits.

Cet investissement de 95 000 $ fait partie de l'initiative d'évaluation des effets cumulatifs du transport maritime, d'une valeur de 9,3 millions de dollars, dans le cadre du Plan de protection des océans. La collaboration avec les collectivités autochtones et côtières pour établir le cadre de cette initiative nationale a commencé à l'automne 2017.

Le Plan de protection des océans, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est le plus gros investissement jamais réalisé pour protéger les côtes et les voies navigables du pays. Par l'entremise de ce plan, le gouvernement du Canada met en place un système de sécurité maritime parmi les meilleurs au monde, qui offre des possibilités économiques aux Canadiens dès aujourd'hui, tout en protégeant nos côtes et nos voies navigables pour les générations à venir. Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

« Je suis heureux d'annoncer cette étape importante qui nous permettra de mieux comprendre les écosystèmes côtiers du Canada et les effets du transport maritime régional sur l'environnement. Nous sommes ravis de travailler avec ESSA Technologies Ltd., qui nous aidera à trouver des moyens d'évaluer les effets de l'activité maritime actuelle et future sur l'environnement. »

À ce jour, le gouvernement du Canada a annoncé des fonds d'environ 800 millions de dollars pour la protection et la préservation de nos côtes et de nos voies navigables dans le cadre du Plan de protection des océans.

Le cadre national d'évaluation des effets cumulatifs du transport maritime de Transports Canada permettra de cerner des outils propres à chaque région pour évaluer les effets de l'activité maritime actuelle et future sur l'environnement.

Des données seront recueillies dans six régions pilotes : le Nord de la Colombie-Britannique, le Sud de la Colombie-Britannique, le fleuve Saint-Laurent (Québec), la baie de Fundy (Nouveau-Brunswick), la côte Sud de Terre-Neuve et la baie Cambridge ( Nunavut ).

