La TD, seule banque canadienne inscrite dans l'indice mondial Dow Jones de développement durable







TORONTO, le 17 sept. 2018 /CNW/ - Le Groupe Banque TD est fier de faire partie de l'indice mondial Dow Jones de développement durable pour une cinquième année consécutive. L'indice Dow Jones de développement durable mesure le rendement de sociétés d'importance en matière de développement durable selon leurs réalisations dans les domaines environnemental, social et économique. D'un groupe de 259 banques dans le monde, la TD est la seule institution canadienne incluse dans la liste restreinte de 27 banques.

Cette réalisation témoigne des efforts de ses plus de 85 000 employés à l'échelle mondiale qui font de la TD un chef de file du développement durable. La TD a été reconnue pour son solide rendement en ce qui a trait à la gestion des relations avec la clientèle, à l'écoefficacité, au perfectionnement du capital humain, à la stratégie fiscale et aux pratiques d'emploi.

« À la TD, nous nous sommes engagés depuis longtemps à aider à enrichir la vie de nos clients, de nos collègues et de nos collectivités, déclare Andrea Barrack, vice-présidente, Responsabilité sociale à l'échelle mondiale de la TD. Qu'il s'agisse de l'importance que nous accordons à travailler à être un chef de file en matière d'environnement, à aider à renforcer les collectivités locales ou à investir dans nos employés, nous intégrons sans cesse les pratiques liées à la responsabilité d'entreprise dans toutes nos activités. La TD a lancé en mars 2018 La promesse Prêts à agir, sa nouvelle plateforme d'entreprise citoyenne, afin d'aider à soutenir nos efforts continus qui visent l'utilisation de nos activités, de notre philanthropie et de notre capital humain comme leviers pour cibler nos interventions et obtenir des retombées. »

Pour en savoir plus sur la responsabilité sociale à la TD et La promesse Prêts à agir, consultez le Rapport sur la responsabilité d'entreprise 2017 et le site La promesse Prêts à agir de la TD.

Pour en savoir plus sur l'indice Dow Jones de développement durable, lisez le communiqué de presse.

