Le Collège Villa Maria, pionnier de l'agriculture urbaine

2000 pieds carrés de jardins seront ajoutés au Collège

MONTRÉAL, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Le Collège Villa-Maria est heureux d'annoncer aujourd'hui le lancement de son nouveau programme Techno-ferme, projet d'agriculture urbaine et de compostage situé sur le campus du Collège. Par l'entremise de ce projet éducatif, le Collège souhaite encourager ses élèves et leurs parents à devenir plus écoresponsables.

Impliquant la création de plus de 2000 pieds carrés de jardins, ainsi que celle d'un programme de compostage, la Techno-ferme pédagogique urbaine donnera l'occasion aux élèves de participer à plusieurs activités diverses : des visites d'observation, des ateliers thématiques, des ateliers de fabrication (divers capteurs, systèmes de compostage) ainsi que des ateliers d'analyse des données.

« Nous invitons les élèves de Villa Maria de tous les niveaux à s'impliquer et à participer au projet, et ce, dans le cadre des activités parascolaires et des activités Matières+. Cette initiative donnera la possibilité aux élèves de diriger une série d'expériences scientifiques et de projets d'ingénierie afin qu'ils puissent enrichir leurs connaissances scientifiques et appliquer concrètement de nombreux éléments du programme d'études », souligne André Cholmsky, enseignant au Collège.

La Techno-ferme de Villa Maria a reçu du financement provenant du programme NovaScience. Ce programme est une initiative du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, qui soutient les organismes qui favorisent une meilleure compréhension de la science et de la technologie. La Techno-ferme est également soutenue par Building Blocks Tutorials, l'Association des parents de Villa Maria, The Villa Maria Parent-Teacher Association et The Villa Maria Mothers' Guild.

Dans le cadre du programme NovaScience, des visites, des ateliers et des projets à long terme seront également organisés pour d'autres écoles. « Ce projet permettra également de sensibiliser les élèves des écoles avoisinantes à l'utilisation à petite échelle de la technologie agricole, à la science de l'agriculture et du compostage, et plus largement aux notions d'écocitoyenneté et de développement durable. Une fois les récoltes suffisantes, nous organiserons une distribution de celles-ci à des organismes communautaires venant en aide aux plus démunis », conclue Rebecca Pearce, enseignante au Collège.

Le Collège Villa Maria est un établissement d'éducation privé mixte qui dispense une formation de niveau secondaire à plus de 1550 élèves en anglais et en français. La mission de Villa Maria est de révéler le plein potentiel de chaque fille et de chaque garçon grâce à un accompagnement personnalisé. Depuis plus de 160 ans, le Collège a acquis une solide réputation et la qualité de son enseignement est grandement reconnue. Classé monument historique en 1951, le Collège est situé dans un environnement enchanteur et procure un milieu de vie stimulant, qui favorise l'épanouissement et le développement des élèves.

