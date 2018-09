Proya annonce des revenus de quelque 152 millions USD et un bénéfice net d'environ 19 millions USD pour les 6 premiers mois de 2018







HANGZHOU, Chine, 17 septembre 2018 /CNW/ - La première entreprise chinoise en importance dans le domaine des cosmétiques, Proya Cosmetics Co, Ltd. (bourse de Shanghai : 603605), a affiché une croissance régulière depuis son entrée sur le marché chinois des actions de classe A en novembre 2017. L'entreprise a récemment annoncé des revenus de 1,042 milliard de yuans (environ 152 millions USD) pour les 6 premiers mois de 2018, ce qui représente une hausse de 24,92 % par rapport à l'année précédente. De même, au cours de la période de référence, Proya a réalisé un bénéfice net de 129 millions de yuans (environ 19 millions USD), soit une augmentation de 44,88 % par comparaison avec la même période en 2017. La marque phare de l'entreprise, Proya, a représenté 89,42 % des revenus totaux, ce qui constitue une hausse de 27,52 % sur un an. En outre, les revenus associés aux réseaux en ligne de l'entreprise ont connu une hausse de 58,46 % en une année - leur part des revenus totaux atteignant 39,59 % -, ce qui témoigne de la rentabilité croissante des activités commerciales en ligne de cette entreprise de cosmétiques.

Pour la période de 6 mois ayant pris fin le 30 juin 2018; en yuan Indicateurs clés 2018 2017 Variation (%) Revenus 1 041 537 520,45 833 791 097,99 24,92 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de l'entreprise cotée en bourse 128 925 429,52 88 987 695,89 44,88 Bénéfice net excluant les éléments non récurrents attribuables aux actionnaires de l'entreprise cotée 122 415 218,95 77 718 271,66 57,51 Flux net de trésorerie associés aux activités 221 630 728,70 155 163 963,54 42,84

En date du 30 juin 2018 En date du 31 décembre 2017 Variation (%) Actif net attribuable aux actionnaires de l'entreprise cotée 1 526 364 992,62 1 458 687 546,64 4,64 Total de l'actif 2 578 514 095,67 2 303 827 477,37 11,92

Selon les résultats financiers, la hausse peut être attribuée aux facteurs suivants :

1. Pour les 6 premiers mois de 2018, les revenus de l'entreprise ont augmenté de 24,92 % par rapport à l'année précédente, ce qui s'explique en grande partie par la croissance de 58,46 % des revenus tirés de ses réseaux en ligne. Les revenus associés à ses réseaux hors ligne, y compris les magasins spécialisés de produits chimiques d'usage quotidien, les grands magasins, les supermarchés et les magasins à marque unique, ont atteint 630 millions de yuans (environ 92 millions USD) au cours de la période de référence, ce qui représente une hausse de 9,6 % par comparaison à l'année précédente.

2. Au cours de la même période, l'augmentation du bénéfice net et du bénéfice net excluant les éléments non récurrents attribuables aux actionnaires de l'entreprise cotée s'explique en grande partie par la hausse du bénéfice brut découlant de l'augmentation des ventes et de la réduction des dépenses administratives.

3. Toujours pendant la même période, l'amélioration significative des flux de trésorerie associés aux activités a été principalement alimentée par l'augmentation des ventes.

Outre la marque Proya même, Proya possède maintenant les marques Uzero, Anya, Hapsode, Cats & Roses et Yoya, entre autres. En tant que marque phare de l'entreprise, Proya compte plus de 120 distributeurs hors ligne et 13 000 magasins de cosmétiques.

Au cours du premier semestre de 2018, la marque Proya a continué de cibler les jeunes consommateurs en élargissant la portée de son approche à succès « Ocean Skincare ». Pendant cette période, la marque a lancé trois nouvelles collections : Deep Ocean White Luminous, Insbaha Makeup et une collection de masques pour le visage; de même, en termes de commercialisation, Proya a choisi l'idole masculine populaire Li Yifeng comme nouvel ambassadeur de sa marque, en plus de collaborer avec plusieurs émissions de variétés. En tant que partenaire de commercialisation direct de The Way We Were, une série de télévision chinoise populaire mettant en vedette Tiffany Tang (Tang Yan), une actrice bien connue et ambassadrice de la marque Proya, Proya a mené avec succès sa campagne de publicité - supposant un regroupement de la propriété intellectuelle - au moyen du placement continu de produits dans la série télévisée, parallèlement à ses efforts de commercialisation par réseaux multiples et au soutien obtenu grâce à une interaction régulière avec les personnes qui suivent la série.

De plus, Uzero a poursuivi le nouveau lancement de son modèle d'affaires axé sur les magasins à marque unique.

