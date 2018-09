Proya annonce un chiffre d'affaires supérieur à 152 millions USD et un bénéfice net de 19 millions USD pour les six premiers mois de 2018







HANGZHOU, Chine, 17 septembre 2018 /PRNewswire/ -- La société chinoise leader de cosmétiques, Proya Cosmetics Co., Ltd. (SHA : 603605) a connu une croissance soutenue depuis son introduction sur le marché chinois des actions A en novembre 2017. La société a récemment annoncé un chiffre d'affaires de 1,042 milliard RMB (environ 152 millions USD) pour les six premiers mois de 2018, soit une hausse de 24,92 pour cent en glissement annuel. Proya a réalisé, au cours de la période de déclaration, un bénéfice net de 129 millions RMB (environ 19 millions USD), soit une hausse de 44,88 pour cent par rapport à la même période en 2017. La marque phare de la société, Proya, représentait 89,42 pour cent du chiffre d'affaires total, soit une hausse de 27,52 pour cent en glissement annuel. En outre, les canaux de vente en ligne de la société ont enregistré une croissance annuelle de 58,46 pour cent du chiffre d'affaires avec la proportion par rapport au chiffre d'affaires total s'élevant à 39,59 pour cent, soit un signal clair de la profitabilité accrue de l'activité de commerce en ligne de cosmétiques.

Pour les 6 mois terminés le 30 juin ; en RMB Indicateurs clefs 2018 2017 Changement (%) Chiffre d'affaires : 1 041 537 520,45 833 791 097,99 24,92 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée 128 925 429,52 88 987 695,89 44,88 Résultat net hors éléments non récurrents attribuables aux actionnaires de la société cotée 122 415 218,95 77 718 271,66 57,51 Flux net de trésorerie d'exploitation 221 630 728,70 155 163 963,54 42,84

Au 30 juin 2018 Au 31 décembre 2017 Changement (%) Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée 1 526 364 992,62 1 458 687 546,64 4,64 Total des actifs 2 578 514 095,67 2 303 827 477,37 11,92

Selon les résultats financiers, l'augmentation peut être attribuée comme suit :

1. Pour les six premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 24,92 pour cent en glissement annuel, principalement grâce à la croissance de 58,46 pour cent du chiffre d'affaires de ses canaux en ligne. Les revenus de ses canaux hors ligne, y compris les magasins spécialisés de produits chimiques à usage quotidien, les grands magasins, les supermarchés et les magasins à marque unique, ont atteint 630 millions RMB (environ 92 millions USD) au cours de la période de déclaration, soit une hausse de 9,6 pour cent en glissement annuel ;

2. Au cours de la même période, l'augmentation du bénéfice net et du bénéfice net excluant les éléments non récurrents attribuables aux actionnaires de la société cotée s'explique principalement par l'augmentation du bénéfice brut résultant de la croissance des ventes et de la réduction des frais administratifs.

3. Au cours de la même période, l'amélioration significative des flux de trésorerie liés à l'exploitation est principalement due à la croissance des ventes.

Proya possède désormais, entre autres marques, Proya, Uzero, Anya, Hapsode, Cats & Roses et Yoya. En tant que marque phare de la société, Proya compte plus de 120 distributeurs hors ligne et 13 000 magasins de cosmétiques.

Au premier semestre 2018, la marque Proya a continué de cibler les jeunes consommateurs en élargissant son approche à succès « soins de peau océaniques ». Au cours de la période, la marque a déployé trois nouvelles collections : Blanc lumineux de profondeur de l'océan, le maquillage Inshaba et une gamme de masques faciaux, tandis qu'en matière de marketing, Proya a choisi l'idole masculine populaire Li Yifeng comme ambassadeur de la marque, en plus de la collaboration à plusieurs spectacles de variétés. Proya, en tant que partenaire marketing intégré de « Comment nous étions », une série télévisée chinoise populaire mettant en vedette Tiffany Tang (Tang Yan), actrice bien connue et ambassadrice de la marque Proya, a mené avec succès sa campagne de marketing de regroupement IP en introduisant constamment des produits pendant la série. La société a mis en oeuvre, en tandem avec les efforts de marketing multicanal, une interaction régulière avec les fans.

En outre, Uzero a continué de relancer son modèle commercial de marque unique.

