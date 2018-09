Entrée en vigueur aujourd'hui de l'interdiction visant les gras trans au Canada







L'interdiction des huiles partiellement hydrogénées réduira le risque de maladie du coeur

OTTAWA, le 17 sept. 2018 /CNW/ - Il est essentiel de limiter la consommation de gras trans chez les Canadiens pour réduire leur risque de maladie du coeur, qui est l'une des principales causes de décès au Canada.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a annoncé que l'interdiction imposée par Santé Canada à l'égard des huiles partiellement hydrogénées (HPH) - la principale source de gras trans d'origine industrielle dans les aliments - est entrée en vigueur aujourd'hui. Il est désormais illégal pour les fabricants d'ajouter des HPH dans les aliments vendus au Canada. Cette interdiction vise les aliments faits ici et les aliments importés, ainsi que ceux préparés dans les établissements servant des aliments. Elle est conforme à l'engagement d'éliminer les gras trans qui est énoncé dans la lettre de mandat de la ministre de la Santé.

Les gras trans font augmenter le taux sanguin de « mauvais » cholestérol (lipoprotéine de faible densité), un facteur de risque de maladie du coeur, et réduisent le taux de « bon » cholestérol (lipoprotéine de haute densité), qui protège contre la maladie du coeur.

L'interdiction a été annoncée l'an dernier afin de laisser au secteur de l'alimentation le temps de s'adapter. Elle commence à s'appliquer aujourd'hui à la suite de l'ajout des HPH à la partie 1 de la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments de Santé Canada.

La stratégie d'application de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en ce qui touche la nouvelle exigence prévoit une période de mise en oeuvre progressive de deux ans pendant laquelle on peut continuer de vendre les produits contenant des HPH s'ils ont été fabriqués avant le 17 septembre 2018. L'ACIA effectuera des activités de surveillance, comme des inspections, des audits et des échantillonnages, pour vérifier que les fabricants d'aliments ont mis en place les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences réglementaires.

L'interdiction imposée par Santé Canada va dans le sens des efforts menés partout dans le monde pour éliminer les gras trans dans les aliments. En interdisant l'utilisation des HPH dans les aliments, nous pourrons réduire au plus bas niveau possible les gras trans dans l'approvisionnement alimentaire des Canadiens et contribuer au respect de la recommandation de santé publique de l'Organisation mondiale de la Santé, qui consiste à limiter l'apport en gras trans de la majorité de la population à moins de 1 % de son apport énergétique total. La réalisation de cet objectif de santé publique devrait se traduire par une réduction globale du risque de maladie du coeur dans la population générale.

L'élimination des HPH dans les aliments consommés par les Canadiens est un élément essentiel de la Stratégie en matière de saine alimentation du Canada, dont le but est de faire du choix le plus sain le choix le plus facile pour tous.

Citations

« À titre de ministre de la Santé, je suis très préoccupée par la hausse des cas de maladie du coeur, qui est l'une des principales causes de décès au Canada. L'interdiction imposée par Santé Canada relativement aux huiles partiellement hydrogénées dans l'approvisionnement alimentaire fait partie des mesures que le gouvernement du Canada prend pour protéger les Canadiens des maladies chroniques liées à l'alimentation. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

« La Fondation des maladies du coeur et de l'AVC est ravie de l'entrée en vigueur de l'interdiction visant les gras trans. Cette dernière étape, et non la moindre, permettra d'éliminer ces gras connus pour obstruer la circulation sanguine de notre offre alimentaire, ce qui aura un effet positif sur la santé de tous les citoyens du Canada en réduisant le nombre de crises cardiaques et en sauvant des vies. Cette mesure est un élément essentiel de la Stratégie en matière de saine alimentation du gouvernement fédéral. »

Yves Savoie

Chef de la direction, Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada

Faits en bref

L'interdiction qui entre en vigueur aujourd'hui s'applique uniquement aux HPH et non aux gras trans naturels présents dans certains aliments d'origine animale, comme le lait, le fromage, le boeuf et l'agneau.



La maladie du coeur est l'une des principales causes de décès au Canada . En effet, environ 50 000 personnes en sont décédées en 2012. En remplaçant les HPH dans les aliments par des acides gras non saturés, comme l'huile de canola, on réduit le risque de maladie du coeur.



. En effet, environ 50 000 personnes en sont décédées en 2012. En remplaçant les HPH dans les aliments par des acides gras non saturés, comme l'huile de canola, on réduit le risque de maladie du coeur. Les HPH ont été ajoutées pour la première fois aux aliments au début de 20e siècle afin de remplacer le beurre. Elles ajoutent de la saveur et de la texture et augmentent la durée de conservation de nombreux aliments préparés commercialement, dont les produits de boulangerie?pâtisserie (biscuits, viennoiseries, beignes, muffins, etc.), les aliments à grignoter et les aliments frits.

