Le système de refroidissement de Nortek Air Solutions utilisé pour un nouveau centre de données ultramoderne de Facebook

On s'attend à ce que la technologie de refroidissement par liquide StatePointtm fonctionne efficacement au sein du climat humide et chaud de Singapour

ST. LOUIS, 17 septembre 2018 /CNW/ - Nortek Air Solutions, LLC, l'un des principaux fournisseurs d'appareils personnalisés de traitement de l'air, est heureux d'annoncer que sa technologie brevetée StatePoint Technology® sera utilisée pour l'établissement d'un nouveau centre de données ultramoderne de Facebook. Situé à Singapour, le nouveau centre de données est le quinzième du genre de Facebook et le premier créé par la société en Asie.

Singapour est un important centre technologique de l'Asie, mais les températures et les taux d'humidité élevés du pays complexifient la construction d'un centre de données efficace dans le secteur. La technologie de refroidissement par liquide StatePoint est conçue pour réduire la consommation d'eau dans une proportion pouvant atteindre 20 % dans de telles conditions climatiques en comparaison aux autres systèmes de refroidissement indirects. L'efficacité moyenne de consommation électrique (ECÉ) des centres de données existants est supérieure à 1,75. On prévoit que le système obtiendra une ECÉ de 1,19, faisant de ce nouveau centre de données l'un des plus efficaces de la région.

Le système StatePoint se sert d'un échangeur liquide à air au sein duquel l'eau s'évapore par une couche membraneuse de séparation pour refroidir le centre de données. L'échangeur membraneux liquide à air empêche la contamination croisée des flux d'eau et d'air. Avec l'ajout du serpentin de prérefroidissement, le système peut maintenir les températures et l'eau de refroidissement requises pour les climats humides en utilisant un minimum de refroidissement mécanique supplémentaire.

« Nous sommes ravis de prendre part aux innovations qui permettent à Facebook de poursuivre la mise en oeuvre de ses efforts de gérance de l'environnement sans compromettre ses activités », déclare Bruno Biasiotta, chef de la direction de Nortek.

Depuis 2015, Nortek Air Solutions travaille en étroite collaboration avec l'équipe d'ingénierie de Facebook pour mettre au point la technologie StatePoint. L'objectif était de concevoir une solution de refroidissement pouvant régler les problèmes de durabilité auxquels font face les centres de données de grande envergure. Facebook et Nortek Air Solutions ont annoncé l'avènement de la technologie en juin 2018.

Pour en apprendre plus à propos de Nortek Air Solutions, veuillez consulter le www.nortekair.com.

À propos de Nortek Air Solutions

Nortek Air Solutions est un chef de file de l'industrie et un fournisseur réputé de solutions personnalisées de traitement de l'air et d'équipement CVCA personnalisé pour une vaste gamme d'applications, qu'il s'agisse d'établissements d'enseignement, d'immeubles de bureaux, d'établissements de soins de santé, de salles d'opération, de centres de données et de salles blanches, en passant par des centres de production. Nortek Air Solutions fabrique et vend des solutions commerciales personnalisées sous les marques Governair®, Huntair®, Mammoth®, Temtrol®, Venmar CEStm et Ventrol®. Pour obtenir plus d'information à propos de Nortek Air Solutions, consultez le www.nortekair.com.

StatePointtm est une marque commerciale de Nortek Air Solutions, LLC. Les marques StatePoint Technology®, Governair®, Huntair®, Mammoth®, Temtrol®, Venmar CEStm et Ventrol® sont des marques déposées de Nortek Air Solutions, LLC.

