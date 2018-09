Un nouvel outil d'analyse comparative pour la mesure du développement et de l'organisation des unités de pratique intégrées publié dans la revue du National Comprehensive Cancer Network







Cette étude recommande des mesures qualitatives et quantitatives pouvant donner lieu à un traitement mieux coordonné du cancer et met en lumière la nécessité d'une meilleure organisation autour de l'intégration des soins.

FORT WASHINGTON, Pennsylvanie, 17 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Une nouvelle recherche publiée dans le numéro de septembre 2018 de JNCCN, Journal of the National Comprehensive Cancer Network, explore une nouvelle manière d'appréhender l'analyse comparative des centres de lutte contre le cancer, en fonction de la façon dont leurs structures organisationnelles leur permettent de mettre en oeuvre des unités de pratique intégrées (UPI). Ces UPI sont définies comme des soins multidisciplinaires hautement coordonnés (y compris les services de rééducation et d'appui) susceptibles d'offrir une meilleure valeur aux patients en renforçant l'efficacité et en réduisant les coûts. Cependant, en appliquant cette méthode de mesure à 13 étapes à sept centres de lutte contre le cancer dans toute l'Europe, les chercheurs ont constaté qu'il n'existait pas de stratégie claire et cohérente pour l'élaboration et la mise en oeuvre des UPI.

« Nous avons constaté toute une série d'étapes et de caractéristiques d'élaboration des UPI pour les voies de développement du cancer », explique le docteur Anke Wind, PhD, du département de recherche psychosociale et d'épidémiologie du Netherlands Cancer Institute. « Le triste constat est qu'ils ne sont pas très évolués quant à la maturité des UPI. »

Cette étude s'inscrit dans le cadre du projet d'analyse comparative internationale connu sous le nom de BENCH-CAN. Le nouvel outil d'étude comparative réunit 51 indicateurs qualitatifs et 193 indicateurs quantitatifs, fondés sur la littérature existante et le consensus des experts. Ces données ont ensuite été collectées pour l'année 2012 auprès de sept centres pilotes de lutte contre le cancer, lesquels appartiennent tous à l'Organisation des instituts européens du cancer (OECI). Cette analyse s'est essentiellement intéressée aux modalités thérapeutiques pour le cancer du sein, afin de s'assurer que tous les centres participants étaient en mesure de fournir des données suffisantes à des fins de comparaison. Lors de ce processus de recherche, des visites en personne ont été effectuées dans chacun des centres afin de vérifier les données et de mieux comprendre le contexte.

Les chercheurs ont conclu en recommandant que les centres de lutte contre le cancer explorent des changements organisationnels afin de disposer d'effectifs suffisants pour mesurer et améliorer leur utilisation d'UPI en ce qui concerne leurs modalités thérapeutiques pour le cancer.

« Un déploiement plus systématique de traits d'UPI est conseillé lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre des soins à base de valeur en oncologie », explique le docteur Wind. Les chercheurs mèneront ensuite un projet concernant l'obtention des meilleurs résultats possibles dans le traitement du cancer avec des modalités thérapeutiques via une analyse comparative, un projet connu sous le nom d'ABC-Benchmarking, qui doit valider et développer davantage le format d'analyse afin de lier les données sur les résultats aux caractéristiques de référence.

« Ces travaux sont un pas important vers une offre plus cohérente de soins fondés sur des directives pendant et après le traitement du cancer », ajoute le docteur Kathryn Ruddy, MD, MPH, directrice de la survie au cancer pour le département d'oncologie du Mayo Clinic Cancer Center, et membre du panel de la survie des directives de pratique clinique NCCN en oncologie (NCCN Guidelines®).

Pour lire l'étude dans son intégralité, rendez-vous sur JNCCN.org. Un accès gratuit à « Benchmarking Cancer Centers: From Care Pathways to Integrated Practice Units » (Analyse comparative des centres de lutte contre le cancer : des modalités thérapeutiques aux unités de pratique intégrées) est offert jusqu'au 10 novembre 2018. Pour de plus amples informations sur le Netherlands Cancer Institute, rendez-vous sur nki.nl et sur avl.nl.

À propos de JNCCN?Journal of the National Comprehensive Cancer Network

Plus de 25 000 oncologues et professionnels des soins contre le cancer aux États-Unis lisent JNCCN?Journal of the National Comprehensive Cancer Network. Cette revue médicale soumise à un comité de lecture et indexée offre les toutes dernières informations sur les meilleures pratiques cliniques, la recherche sur les services de santé et la médecine translationnelle. JNCCN présente la toute dernière actualité sur les directives de pratique clinique NCCN en oncologie (NCCN Guidelines®) et passe en revue les articles sur les recommandations en matière de directives, la recherche sur les services de santé et des rapports de cas mettant en évidence un éclairage moléculaire dans les soins aux patients. JNCCN est édité par Harborside Press. Rendez-vous sur JNCCN.org. Suivez JNCCN sur Twitter @JNCCN.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), une alliance à but non lucratif rassemblant 27 grands centres de lutte contre le cancer qui se consacre aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation, s'attache à améliorer la qualité, l'efficacité et l'efficience du traitement du cancer afin que les patients puissent vivre une vie meilleure. Arbitre d'un traitement du cancer de haute qualité, le NCCN promeut l'importance d'une amélioration constante de la qualité et reconnaît qu'il est important d'élaborer des directives de pratique clinique pouvant être utilisés par les patients, les médecins hospitaliers et d'autres décideurs en matière de soins.

Les médecins hospitaliers peuvent se rendre sur NCCN.org. Les patients et les soignants peuvent se rendre sur NCCN.org/patients. Les médias peuvent se rendre sur NCCN.org/news. Suivez le NCCN sur Twitter @NCCNnews et sur @National.Comprehensive.Cancer.Network.

Les représentants du NCCN Global seront à Munich (Allemagne), du 18 au 23 octobre 2018 à l'occasion du congrès ESMO 2018. Rendez-vous sur NCCN.org/global pour en savoir plus sur les travaux du NCCN en Europe.

