Montréal sera l'hôte des trois prochaines conférences de la Fédération internationale des Associations de pilotes de ligne

MONTRÉAL, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération internationale des Associations de pilotes de ligne (IFALPA), qui représente quelque 100 000 pilotes à l'échelle mondiale, et Tourisme Montréal, signent un partenariat stratégique qui confirme la tenue des trois conférences de l'IFALPA en 2023, 2028 et 2033 à Montréal. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la métropole, ville qui accueille le plus grand nombre d'événements internationaux en Amérique du Nord, puisque c'est plus de 1 500 délégués qui y convergeront pendant les 15 prochaines années.

« Cela renforce notre leadership et notre positionnement de ville de congrès à l'international. L'équipe de la prestigieuse IFALPA peut compter sur notre entière collaboration pour assurer le succès de leur événement », affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Avec cette décision prise dans le cadre de son 70e anniversaire, l'IFALPA confirme son engagement avec la communauté de l'aviation civile du Grand Montréal. Il y a six ans, l'IFALPA avait déplacé ses bureaux de Londres à Montréal pour se rapprocher de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de plusieurs autres partenaires de l'aviation.

« Alors que plusieurs organisations internationales se demandent quel héritage elles laissent avec leurs principaux événements en rotation annuelle partout sur le globe, cette entente nous permet de laisser une empreinte permanente dans la ville reconnue pour être la capitale mondiale de l'aviation civile », souligne le président de l'IFALPA, le Capitaine Ron Abel.

En 2017, l'IFALPA a entrepris une réflexion stratégique d'une durée de cinq jours sur les façons de rendre l'organisation plus efficace. Ainsi, organiser les conférences tous les cinq ans à Montréal permet de bâtir des liens et de cultiver des partenariats. « C'est tellement plus efficace et nous sommes tous gagnants », résume Christoph Schewe, directeur général de l'IFALPA. « Nous connaissons l'endroit, nous épargnons sur les frais de transport pour le personnel. Nous apprécions grandement la confiance et le support que Tourisme Montréal nous offrent ».

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 800 professionnels du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos d'IFALPA (www.ifalpa.org)

La Fédération internationale des Associations de pilotes de ligne (IFALPA) regroupe les pilotes du monde entier et a la mission de promouvoir, entre autres, un niveau de sécurité maximal en aviation. IFALPA a été créée lors d'une conférence des associations de pilotes tenue à Londres en avril 1948 afin de permettre aux pilotes de ligne du monde entier d'interagir avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), une institution spécialisée des Nations Unies, qui venait alors tout juste d'être créée.

SOURCE Tourisme Montréal

Communiqué envoyé le 17 septembre 2018 à 09:00 et diffusé par :