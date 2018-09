Mindtree s'associe avec l'IIT Madras pour établir un poste subventionné d'enseignant associé de faculté en science des données et IA







Mindtree, entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, s'est associée avec l'Institut indien de technologie de Madras (Indian Institute of Technology - IIT) pour établir un poste d'enseignant associé de la faculté en science des données et intelligence artificielle. Cette subvention offre à cette institution académique reconnue, qui est à l'avant-garde du développement de technologies numériques et de talents de nouvelle génération, des connaissances et des ressources spécifiques au secteur afin d'aider à créer des solutions pour accélérer la croissance et l'adoption de la science des données et de l'IA dans le monde.

Des organisations de différents secteurs s'efforcent sans cesse de suivre le rythme de la transformation technologique rapide entraînée par l'IA, l'analyse de données et l'apprentissage machine. Grâce à cette subvention, Mindtree aidera à accélérer le développement de l'innovation technologique dans ces domaines.

L'IIT Madras a formalisé un processus pour choisir le membre de la faculté qui sera nommé au poste d'enseignant associé Mindtree.

« L'intelligence artificielle et la science des données sont des priorités absolues pour nos clients car ces technologies offrent un immense potentiel pour créer de nouvelles opportunités commerciales, » a expliqué Rostow Ravanan, PDG de Mindtree. « L'IIT Madras est l'un des leaders mondiaux dans ce domaine et la collaboration entre Mindtree et l'IIT Madras aidera à accélérer l'innovation et repousser les limites de la connaissance. »

« En tenant compte de la vitesse à laquelle la technologie évolue, de tels partenariats sont vitaux pour l'écosphère de l'entreprise, » a déclaré Bhaskar Ramamurthi, directeur de l'IIT Madras en insistant sur l'importance de telles collaborations. Il a ensuite ajouté : « L'IA, la science des données et l'apprentissage machine représentent un nouveau territoire pour la plupart des organisations, et une association profonde avec Mindtree donnera à nos étudiants et enseignants une couverture précieuse des besoins du secteur. »

Mindtree étendra à l'avenir le partenariat avec l'IIT Madras pour inclure des projets de recherche se centrant sur des sujets liés tels que la personnalisation, les interfaces conversationnelles et la génération en langage naturel.

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée en conseils et services technologiques, qui aide les entreprises du palmarès Global 2000 à allier l'évolutivité à l'agilité pour réinventer l'entreprise et obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et fondamentalement numérique, nous aidons plus de 340 entreprises clientes pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services dans deux piliers du secteur - l'exécution et la croissance - pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 17 pays, nous sommes considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur plus de 17 000 « esprits Mindtree » entrepreneurs, qui partagent un esprit de collaboration, une philosophie centrée sur la relation avec le client et une passion pour la découverte. Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.mindtree.com ou nous suivre sur @Mindtree_Ltd.

