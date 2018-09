Les Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne ses lauréats dans les Laurentides







SAINT-JÉRÔME, QC, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a remis ses Grands Prix santé et sécurité du travail dans la région des Laurentides. Une entreprise et un organisme public ont été récompensés pour leurs réalisations dans la catégorie Innovation. Coup d'oeil sur ces initiatives gagnantes, qui contribuent à prévenir les accidents, voire à sauver des vies!

Grandes entreprises

Stablex Canada Inc. | Protection contre les chutes de plus de 1,2 mètre

Compte tenu de la nature de ses activités et du type d'équipement mécanique utilisé, les risques de chute en hauteur constituent une des problématiques auxquelles les travailleurs, les transporteurs et les sous-traitants de Stablex Canada inc., à Blainville, sont exposés. L'entreprise a donc choisi de définir de nouvelles exigences surpassant en efficacité les normes existantes sur la protection contre les chutes pour tous les travaux effectués à plus de 1,2 mètre de hauteur. De nouveaux garde-corps, barrières, équipements et outils de travail ont ainsi été installés et utilisés dans tous les secteurs et sur le site de l'usine, diminuant de manière considérable les risques.

Organismes publics

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides - Point de service d'Antoine-Labelle | Réaménagement sécuritaire de la morgue

L'aménagement et les équipements en place à la morgue de l'Hôpital de Mont-Laurier exposaient les membres du personnel et ceux des services externes à des risques de blessures lors du déplacement des corps. L'installation d'un lève-personne et d'une toile adaptée ainsi que la mise en place d'un système de rail pour le plateau inférieur de la civière permettent une réduction significative des risques de blessure en minimisant les exigences physiques associées au transfert des corps à la morgue.

En route vers la finale nationale

Les deux lauréats se retrouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2019. Organisé chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec, ce concours met en lumière des employeurs et des travailleurs qui agissent concrètement pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.

