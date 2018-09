Maillon essentiel dans le système de santé québécois - Airmedic franchit le cap des 3 000 missions







LONGUEUIL, QC, le 17 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Entreprise spécialisée dans le transport médical aérien, Airmedic vient de franchir le cap des 3 000 missions, une étape marquante à l'image des efforts déployés au cours des cinq dernières années. En effet, Airmedic a investi significativement pour rehausser les standards de l'industrie, offrir une qualité de services exceptionnelle, et surtout confirmer toute sa valeur ajoutée dans l'écosystème québécois de la santé. L'entreprise est appelée à poursuivre son expansion avec une présence accrue à travers les régions du Québec et une ambition claire : sauver toujours plus de vies.

« Airmedic, c'est une démarche crédible reconnue, une culture d'excellence, une équipe expérimentée, des équipements sophistiqués et l'utilisation des meilleures technologies. Avant tout, c'est la promesse d'un déploiement ultra?rapide vers le centre de soins le plus approprié à l'état de santé du patient. Célébrer 3 000 missions nous remplit de fierté, mais dans les faits Airmedic n'a qu'une seule "mission" : répondre aux besoins de l'ensemble de la population et lui offrir une tranquillité d'esprit en cas de situations médicales d'urgence ou de bêtes incidents du quotidien qui tournent mal », de commenter Sophie Larochelle, vice-présidente exécutive d'Airmedic, s'empressant de remercier les membres et les partenaires pour leur confiance renouvelée.

Rappelons que tout récemment, Airmedic a ouvert de nouvelles bases, notamment à Sept-Îles. Le gouvernement du Québec lui a aussi confié l'important projet pilote de service de transport héliporté interhospitalier entre certains établissements du réseau public, notamment dans les régions des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie. Depuis 2012, l'entreprise aura injecté au-delà de 50 millions de dollars en immobilisations et en équipements.

À propos d'Airmedic

Airmedic est la seule entreprise au Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères exclusivement dédiés au secours médical d'urgence et aux transferts entre hôpitaux. Elle exploite une centrale d'urgence à la fine pointe de la technologie 24/7/365 grâce à l'engagement de ses 150 employés, autant de ressources spécialisées. L'équipe d'intervention médicale d'urgence d'Airmedic a pour mission de porter secours rapidement à tous les membres Airmedic en les transportant par hélicoptère ou par avion au centre hospitalier le plus approprié à leur état de santé. Elle est la première entreprise en sauvetage médical aéroporté à obtenir la certification de Transports Canada autorisant le vol de nuit à l'aide de lunettes de vision nocturne.

SOURCE Airmedic

Communiqué envoyé le 17 septembre 2018 à 08:45 et diffusé par :