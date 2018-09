Faraday Future nomme Jeff Risher au poste de vice-président des produits, de la technologie et de la stratégie de propriété intellectuelle







Faraday Future continue sur sa lancée avant le lancement du véhicule électrique de luxe FF 91 et recrute les candidats les plus qualifiés des secteurs de l'automobile et de la technologie

LOS ANGELES, 17 septembre 2018 /CNW/ -- Faraday Future (FF) a annoncé aujourd'hui que Jeff Risher a été nommé au poste de vice-président des produits, de la technologie et de la stratégie de propriété intellectuelle. M. Risher rejoint FF après avoir récemment occupé le poste de responsable de la propriété intellectuelle et des litiges chez Tesla.

Relevant du fondateur et chef de la direction mondial YT Jia, Jeff Risher se consacre à la stratégie globale des produits, à l'adoption de technologies avancées et aux relations stratégiques. M. Risher met également à profit sa vaste expérience en matière de stratégie de propriété intellectuelle, d'octroi de licences et de litiges en prenant la tête de la stratégie de propriété intellectuelle et de la gestion du portefeuille de brevets de FF, sous la direction d'Henry Liu, avocat général mondial.

Avant de rejoindre FF, M. Risher a occupé les postes d'avocat principal en propriété intellectuelle et d'avocat principal en litiges chez Tesla. Avant Tesla, M. Risher a exercé pendant près de neuf ans diverses fonctions de direction en droit et en propriété intellectuelle chez Apple, dont celle de directeur des litiges en matière de brevets et de directeur de la stratégie et des concessions de licence de brevets. À ce titre, il a géré et négocié des différends complexes portant sur des technologies de pointe, des contrats de concession de licence et des partenariats stratégiques dans le monde entier. M. Risher a également occupé des postes liés à la propriété intellectuelle chez Abbott Laboratories à Chicago et dans les cabinets d'avocats Latham & Watkins et Rutan & Tucker dans le comté d'Orange en Californie.

M. Risher possède une solide formation axée sur les affaires et est un stratège chevronné en technologie. Tout au long de ses près de 20 ans de carrière, il a participé à la planification de la stratégie-produit apporoche client, au développement de nouveaux produits, ainsi qu'à la création, l'adoption et la protection de la propriété intellectuelle et de la technologie, notamment en siégeant au conseil consultatif de plusieurs jeunes pousses technologiques dans la Silicon Valley et ailleurs. Intellectual Asset Management Magazine (IAM) a nommé à maintes reprises M. Risher comme l'un de ses « meilleurs stratèges en propriété intellectuelle au monde », d'après les nominations de ses homologues du secteur.

« Rejoindre FF à cette étape passionnante, et dans ce rôle étonnant dirigeant la stratégie des produits et de la technologie, me semble être une évolution naturelle pour moi, car je peux allier ma passion pour la technologie et l'innovation produit à mon expérience dans le domaine juridique et la propriété intellectuelle », a déclaré M. Risher. « J'ai beaucoup d'admiration pour les entreprises pour lesquelles j'ai eu le privilège de travailler, et je suis reconnaissant à FF de me confier cette grande opportunité de faire partie d'une nouvelle ère de mobilité et d'intégration technologique. Les progrès que FF a déjà réalisés dans cette optique avec le Faraday Future FF 91 et dans d'autres avancées m'ont surpris et ravi, et je vais diriger mes équipes pour m'assurer que nous concrétisons cette vision. »

M. Risher a obtenu baccalauréat ès arts en philosophie du collège Dartmouth en 1995 et son doctorat en jurisprudence de l'université de Californie à Los Angeles en 1999.

À propos de FARADAY FUTURE

Faraday Future (FF) est une entreprise mondiale basée en Californie, spécialisée dans les écosystèmes de mobilité intelligente partagée.

Fondée en mai 2014, l'entreprise est basée à Los Angeles et possède des centres de R-D et des bureaux dans la Silicon Valley, ainsi qu'à Pékin, Shanghai et Guangzhou. FF s'efforce de créer un écosystème de mobilité intelligente partagée qui permette à tout un chacun de se déplacer, se connecter, respirer et vivre librement.

Les plus de 1 000 « futuristes » de FF apportent l'expérience des meilleures entreprises du secteur de l'électronique grand public, de l'automobile, de l'Internet et de l'énergie. Ayant à son actif plus de quatre ans dans le déploiement de la R-D, l'équipe de FF a franchi des étapes importantes avec une rapidité sans précédent, notamment en transformant le concept original FF 91 en un véhicule prêt pour production en l'espace d'environ deux ans et demi.

FF a donné vie à trois révolutions de produits : une voiture « tout-en-un », un troisième espace de vie Internet et une super voiture-robot. L'entreprise a développé six révolutions technologiques, à savoir la plate-forme du véhicule, la plate-forme informatique, la conduite autonome, le groupe motopropulseur, Internet et l'IA.

